La interesantísima entrevista a Felipe Melo en el Diario AS sigue trayendo cola. Si en la primera parte de dicha entrevista aseguró que Del Bosque se fijaba en él y que tuvo la oportunidad de jugar en la selección española de fútbol, en la segunda, que se ha publicado este jueves, desvela que estuvo a punto de fichar por el Real Madrid en 2010.

"Al final pude haber fichado por el Real Madrid, eso me dijo mi agente, cuando estaba en el Mundial. Pero con lo que pasó en cuartos... La expulsión acaba con que no se hace lo del Real Madrid. Pero son cosas que pasaron y que tenían que pasar. Todo lo que ocurrió me ayudó a crecer como hombre, como jugador, como profesional, como padre, como esposo...", explica en referencia al partido de Brasil contra Holanda en dicho Mundial en el que fue expulsado por un violento pisotón sin balón sobre Robben.

"Ya teníamos todo acordado en ese momento, teníamos todo acordado. Pero, bueno, pasó y ya está. Me quedé en la Juve y después me fui al Galatasaray. ¡Y mire qué bonito! Allí me convertí en el mejor brasileño del fútbol turco ganando trofeos: ocho en cuatro años. Eso es increíble. ¿Si hubiese jugado en el Real Madrid podría haber hecho historia? Sí, pero quizás no tendría la idolatría que tengo hoy en el Galatasaray, un club que está en mi corazón para siempre", continúa.

Por último, añade: "Jugar en el Madrid le gusta a todo el mundo. Cuando te llama el Madrid o el Barcelona lo tienes que dejar todo y jugar. Son dos equipazos, dos clubs increíbles. Me hubiese gustado jugar en el Real Madrid. Pero jugué en el Inter".

