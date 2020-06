Del 'Ahí te quedas' a las respuestas irreverentes: los mejores momentos televisivos de Rosa Maria Sardà

Rosa Maria Sardà, fallecida este jueves a los 78 años a causa de un cáncer, no solo pasará a la historia por su trabajo cinematográfico o sobre las tablas. Su participación en multitud de programas de televisión ha hecho reír y reflexionar a millones de personas.

Uno de esos momentos llegó en diciembre del año pasado, cuando su hermano Xavier le entrevistó en el programa La Sexta Noche y juntos recordaron varias anécdotas familiares.

La Academia de Cine también recopiló algunos de sus mejores momentos en un videohomenaje publicado en su canal de YouTube.

Sardà, desde el confinamiento

Rosa Maria Sardà pasó por el programa de 'La Sexta' de Jordi Évole 'Lo de Évole' en plena pandemia por el coronavirus. Preguntada por qué le incomodaba más de la situación que estábamos viviendo en pleno confinamiento, Sardà dijo que la injusticia social.

"Mientras no haya justicia social, no habrá paz en el mundo". Descansa en paz, Rosa María Sardà. pic.twitter.com/Y9QRYwtzFB — PabloMM (@pablom_m) June 11, 2020

Y añadió: "Y ahora me gustaría que viniera la otra pregunta, ¿Saldremos mejores de todo esto? No, lo siento, Jordi. No saldremos mejores. Seguirán vendiendo armas, seguirá la explotación del hombre por el hombre, seguiremos recibiendo pateras de gente que no quiere nadie, seguirán existiendo los campos de refugiados, seguiremos exactamente igual. Alguien muy sabio dijo: lo contrario de la pobreza no es la riqueza, es la justicia. Mientras no haya justicia social, no habrá paz y no habrá paz nunca en el mundo".

El 'Ahí te quiero ver' de los años 80

Muchos recordarán a Rosa María Sardà como presentadora del 'Ahí te quiero ver', un programa de TVE emitido entre 1984 y 1987 que continuaba en los parámetros de 'Per molts anys', conducido por la propia Sardà en el circuito catalán de TVE.

Con una sintonía pegadiza, el programa era una combinación de entrevistas con su tono desenfadado y ácido característico. Dentro de los gags de humor, uno de los más conocidos eran los que interpretaba junto a Enric Pous en el papel, entre otros, de Honorato, un hombre absolutamente anulado por su esposa, Sardà, que se limitaba a contemplar el televisor.

Pero a Rosa Maria se le daba bien estar en un lado y también en el otro. En la entrevista que Gemma Nierga le hizo –rodeada de niños– en el programa Ya te veo (2008), la actriz catalana respondió sin dudar a una cuestión sobre los hombres y las mujeres: "A botepronto, opino que los hombres son útiles para muchas cosas y que las mujeres son estrictamente necesarias para todo". A continuación, además, criticó "el machismo exacerbado que mata casi a diario".

Pero entre las apariciones más antiguas de Rosa Maria Sardà en el Archivo de TVE, de todas formas, destaca la serie humorística –en blanco y negro y en catalán– Les nits de la tieta Rosa, en la que 'la Sardà' se mete en el papel de una mujer con doble vida: ama de casa de día y amante de la fiesta por la noche.