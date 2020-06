El gran reto de Sonsoles Ónega: "La seguridad de Telecinco es la mía"

Los tiempos de Sonsoles Ónega en el Congreso pasaron a mejor vida. La periodista se ha convertido en una de las presentadoras de Telecinco con mayor proyección. Después de hacer que 'Ya es mediodía' se afiance en el último tramo de la mañana, los mandamases de Mediaset ven ahora en ella una oportunidad para renovar su prime time. Es por eso que este verano, después de probar su valía en 'A propósito de Supervivientes', conducirá 'La casa fuerte', el nuevo reality de la cadena.

Sobre este nuevo reto profesional, su labor al frente de 'Ya es mediodía' y su nueva faceta como presentadora de entretenimiento hablamos con Sonsoles Ónega en Cadena SER.

Pregunta: Se cumplen dos años del estreno de 'Ya es mediodía'. ¿Qué balance haces?

Respuesta: Balance positivo. El programa se ha hecho hueco en una franja muy competitiva. Ha evolucionado, ha engrasado su equipo y cada día arrancamos como si fuera un 15 de marzo de 2018, con la misma ilusión, las mismas ganas y el mismo entusiasmo.

P: Al poco de arrancar sus emisiones, el programa introdujo la sección 'Fresh' con un tipo de información con la que no estabas tan familiarizada. ¿Cómo te sentiste hablando de realities y de personajes del corazón?

R: Al principio sentía mucha inseguridad porque no conocía a los personajes. Ocurre siempre con las primeras veces. Me pasó con mi primera crónica de tribunales o el primer directo desde el Congreso.

P: ¿Hasta qué punto es importante para ti que el 'Fresh' forme parte de 'Ya es mediodía'?

R: Es un contenido importante para el programa porque supone una distensión que queremos transmitir después de la actualidad pura y dura y de informaciones de última hora. Es una bocanada de aire fresco, nunca mejor dicho.

P: ¿Qué novedades tendréis de cara a la nueva temporada?

R: Las novedades se producen cada día con las informaciones que te sorprenden en directo. El formato está asentado y ahora tiene que seguir siendo competitivo y atractivo para el espectador que, ¡nunca lo olvidemos!, es el que manda.

P: Te estrenas como presentadora de 'La casa fuerte'. ¿Qué pensaste cuando te encargaron conducir un reality, que además se va a emitir en prime time?

R: Creo que pregunté con cierta incredulidad si estaban seguros de verme en ese formato. Su seguridad es la mía ante un reto importante y excitante porque supone explorar un formato nuevo para mí.

P: ¿Te ha dado Jorge Javier Vázquez algún consejo?

R: Jorge Javier es muy rápido, muy elocuente y creativo. Él dice que hay que disfrutar en el plató y coincido en que es un buen consejo.

P: ¿Tiene Telecinco intención de colocarte en esa franja de manera regular a partir de la próxima temporada?

R: ¡No tengo ni idea, ni se me pasa siquiera por la cabeza pensarlo! Voy a aprovechar la oportunidad para aprender y para conocer un mundo nuevo.

P: ¿Y a ti te apetece cambiar la información por el entretenimiento?

R: Créeme que tampoco me lo he planteado. En este momento lo que me preocupa es estar a la altura de una audiencia superexigente.

P: ¿Te sientes a gusto con esta nueva faceta?

R: Solo he podido hacer una especie de ensayo general con el programa 'A propósito de Supervivientes' y las sensaciones fueron buenas. El equipo que hay detrás de estos programas tiene un talento desbordante y eso entusiasma a cualquiera.

P: Acabas de publicar tu nueva novela, 'Mil besos prohibidos'. ¿Cómo lo haces para compaginar tu vida personal con el hecho de ser presentadora y escritora?

Esta pregunta me la hago siempre que acabo un libro y le doy al botón de 'enviar' a mis editoras. Hay mucho de terapia en la escritura, así que supongo que ponerme delante del ordenador me evita el diván de un psicólogo.

P: ¿Tienes alguna otra historia en la cabeza?

R: Alguna me ronda, pero sin forma definitiva. Salvo que se imponga una de esas historias que no puedes dejar de contar como ocurrió con mi anterior novela 'Después del amor', me gustaría volver a bucear en eso que une a las personas: las emociones, el amor y el destino.