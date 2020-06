Un jugador de la NBA se corta el pelo para olvidar los abusos sexuales que sufrió en su infancia

El joven jugador americano de los San Antonio Spurs, Lonnie Walker, ha confesado en una publicación de Instagram haber sido víctima de una violación a los nueve años. Ese fue el motivo por el que se dejó crecer el pelo, ahora ha decidido cortárselo después de tantos años, relatando la verdadera razón y el sufrimiento de su infancia.

El jugador de tan sólo 21 años ha sido uno de los grandes protagonistas en las últimas horas después de la confesión en su Instagram. Su pelo era una de las grandes características del de los Spurs, que ahora ha descubierto la historia que se esconde detrás, así lo cuente en su perfil.

"La verdad es que me empecé a dejar crecer el pelo a los 9 años. Era como un camuflaje para mí. Ese verano estuvo con muchos familiares. Con unos, cuyos nombres se quedarán ahí, más que con otros. Fui acosado sexualmente, me violaron y abusaron de mí. Acabé acostumbrándome porque, a esa edad ni siquiera sabes qué es eso. Yo era un niño inocente que no sabía nada del mundo real. Y empecé a pensar que mi pelo era algo que podía controlar. Lo que yo podía manipular para ser yo. Y eso me daba confianza" comienza confesando.

"Ahora llevaba una temporada que no me encontraba bien. El pasado volvía a mi cabeza y me estaba atrapando mentalmente. Los demonios... con la pandemia, empecé a mirarme de verdad en el espejo y a ver quién soy, incluso encerrado. Para no alargarme, he encontrado paz y felicidad en este viaje, gracias a Dios. Perdono a todos, incluso a aquellos que no se lo merecen. ¿Por qué? Porque era un peso muerto con el que cargaba. El tiempo no espera a nadie, así que para qué iba a seguir perdiéndolo. Este corte de pelo es mucho más que eso. Mi pelo era una máscara con la que ocultaba las inseguridades que sentía en un mundo para el que no estaba preparado. Pero ahora estoy mejor que nunca", admite en el largo testimonio.

Finaliza esta dura historia, con una pequeña reflexión: "La vida siempre va a ser dura, tienes que jugar con las cartas que te tocan e intentar acabar con la mano ganadora. Mientras, lo demás no son derrotas sino lecciones"

