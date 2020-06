Yolanda Díaz saca los colores a una diputada del PP a cuenta del IMV: "Ustedes les dejaron caer, nosotros no"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha defendido de las duras críticas que ha vertido una diputada del PP a cuenta de la gestión de los ERTE en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Elvira Rodríguez echó en cara a Díaz que estaban haciendo parecer como un "éxito" que haya que "atender a más de 7,5 millones de receptores". "Se trata de que los españoles no tengan que cobrar, se trata de que millones de compatriotas no pierdan el empleo", dijo Rodríguez.

El PP insiste en que los ERTE deben estar desvinculados del estado de alarma al considerarlo un "chantaje político". "Los problemas de los españoles no se resuelven dándoles subsidios o subvenciones o Ingresos Mínimos Vitales", explicó Rodríguez. Añadió tajantemente: "¿Le suena Alcoa, señora ministra?"

Yolanda Díaz no tardó en responder con un discurso muy aplaudido en redes sociales en el que ha recordado "los trapos sucios" del Gobierno del Partido Popular. "Yo no presumo de nada señora Rodríguez, pero me parece que es muy importante que el Gobierno de España le haya dado protección a más de seis millones de personas. Yo ya sé lo que han hecho ustedes, les han dejado caer. Nosotros no. ", ha comenzado Díaz.

¿Podemos nombrar a Yolanda Díaz Ministra de Trabajo vitalicia?pic.twitter.com/eNkCLsDBsh — Andrés 🔻 (@And89_3) June 12, 2020

Después ha seguido dando datos que "avalan" la gestión del PP: "Este Gobierno no va a hacer lo que hizo Mariano Rajoy en 2015, ustedes tenían un presupuesto público de 25.000 millones para la protección social que dejaron sin ejecutar con cuatro millones de personas en desempleo." Yolanda Díaz explica que lo que ha hecho el PP ha sido "recortar la prestación pública por desempleo en 25 puntos" y le ha recordado al grupo popular que en ningún momento han hecho propuestas al Gobierno para la gestión de las medidas económicas para hacer frente a la crisis derivada del coronavirus.

¿Hasta cuándo se prolongarán los ERTE?

Las conversaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos para prorrogar el mecanismo de los ERTE por fuerza mayor, que han servido para proteger a tres millones de trabajadores del desempleo durante la crisis causada por el COVID-19, siguen adelante, aunque de momento no hay cerca un acuerdo, según fuentes de la negociación.

La última propuesta del Ejecutivo consistía en llevar estos mecanismos de suspensión de empleo, que según la legislación actual caducan el 30 de junio, hasta el 30 de septiembre. A medida que se acercase esa nueva fecha, según la propuesta del Gobierno, se estudiaría a la luz de las circunstancias económicas y sanitarias si sería conveniente una nueva prórroga, si ésta tendría que alcanzar a todos los sectores o sólo algunos, y bajo qué condiciones.

Pero el Ministerio de Trabajo también plantea introducir algunos cambios en esa fórmula de estas suspensiones de empleo: propone que, cuando se plantee la prórroga de uno de estos ERTE por fuerza mayor, sea obligatorio abrir una mesa de negociación con los representantes de los trabajadores para estudiar calendario, condiciones, criterios para retomar la actividad, medidas de acompañamiento adicionales.

En definitiva, dar un papel a sindicatos y delegados en un mecanismo que hasta ahora sólo depende de la decisión del empresario y de la autoridad administrativa que ha de aceptarlo o rechazarlo.