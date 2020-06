Fernando Simón habla sobre el fenómeno fan que ha despertado

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha generado, sin pretenderlo, todo un fenómeno fan alrededor de su persona. Tanto es así, que varias marcas han lanzado camisetas y bolsas con su imagen. En la rueda de prensa de este viernes, en la junto al ministro Salvador Illa, ha detallado qué provincias pasan de fase, una periodista le ha preguntado al epidemiólogo qué opina sobre su popularidad: "No me molesta, es un halago que la gente se preocupe por mí, en muchísimos casos con muchísimo cariño. Quiero agradecérselo a todos. He recibido muchísimas cartas mandándome afecto. Cuando tenga un poquito de tiempo trataré de responderlas a todas.Pero lo cierto es que para nada me molesta. Sí que es verdad que la fama, cuando vas por la calle, no es ya tan fácil moverse como antes, pero estoy encantado", ha respondido con una sonrisa.

Algunas de las camisetas con la imagen de Fernando Simón a la venta / LA TOSTADORA

Simón no tiene redes sociales pero ha señalado que, como no vive "fuera del mundo", quiera o no le llega todo: "Sé que hay camisetas y bolsas de playa y algunas otras cosas más. Yo estoy encantado de que la gente que lo necesite, si aprovechan mi imagen para establecer un negocio que les pueda parecer rentable, me parece muy bien. Lo que me gustaría más si se pudiera hacer es que, ya que mi imagen está ahí, que a lo mejor dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios a ONG", ha propuesto.