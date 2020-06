Sanidad confirma que se podrá viajar libremente por toda España a partir del lunes 22 de junio

Confirmado: a partir del 22 de junio se podrá viajar libremente por toda España. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aclarado que quienes vivan en provincias que están en fase 3, como (previsiblemente) Madrid o Barcelona, no quedarán excluidas de la libertad de movimientos, restringida a causa del coronavirus.

"No puede haber movilidad fuera de las comunidades hasta que no se levante el estado de alarma", ha detallado Illa. Pero a partir del 22 de junio no habrá restricciones de movilidad. "No puede haberlas fuera del estado de alarma".

"En la nueva normalidad, la movilidad no está restringida, ya no estará vigente el estado de alarma. Pero cada comunidad puede tomar algunas decisiones en base a su marco competencial", ha dicho el ministro de Sanidad. "Cataluña, Madrid y cualquier unidad territorial que esté en fase 2 progresarán a la nueva normalidad a partir del 21 de junio directamente, sin pasar por la fase 3".