"Me dan un poco de vergüenza estas cosas": el regalo que ha conmovido a Fernando Simón

Continúa el fenómeno fan hacia el doctor Fernando Simón. En redes sociales se ha publicado un vídeo en el que el director del CCAES recibe un regalo que sin duda le ha emocionado por lo eviente: su cara de satisfacción y sus palabras emocionadas. La popularidad del médico no ha dejado de crecer por sus comparecencias diarias y la gestión que ha hecho de la pandemia.

En la rueda de prensa del pasado viernes, junto al ministro Salvador Illa, detalló qué provincias pasan de fase y una periodista le preguntó al epidemiólogo qué opina sobre su popularidad: "No me molesta, es un halago que la gente se preocupe por mí, en muchísimos casos con muchísimo cariño. Quiero agradecérselo a todos. He recibido muchísimas cartas mandándome afecto. Cuando tenga un poquito de tiempo trataré de responderlas a todas. Pero lo cierto es que para nada me molesta. Sí que es verdad que la fama, cuando vas por la calle, no es ya tan fácil moverse como antes, pero estoy encantado", respondió con una sonrisa.

Jose García el autor de la obra de arte, a Fernando Simón 👏👏👏 pic.twitter.com/avvV8F1elk — Linux Iván (@Antifachas10) June 12, 2020

Una de esas muestras de afecto ha sido la del pintor Pepe García, de la localidad sevillana de Visos de Alcor. No es más que un retrato del doctor a lápiz que visiblemente le ha emocionado.

"No es algo que me esperaba y me ha emocionado recibir esto, lo que no sé es si lo colgaré en algún sitio de mi casa porque soy un poco vergonzoso con estas cosas, pero desde luego en algún lugar importante sí, muchas gracias por el regalo", ha dicho Fernando Simón con una gran sonrisa.

Simón no tiene redes sociales, pero ha señalado que, como no vive "fuera del mundo", quiera o no le llega todo: "Sé que hay camisetas y bolsas de playa y algunas otras cosas más. Yo estoy encantado de que la gente que lo necesite, si aprovechan mi imagen para establecer un negocio que les pueda parecer rentable, me parece muy bien. Lo que me gustaría más si se pudiera hacer es que, ya que mi imagen está ahí, que a lo mejor dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios a ONG", propuso ayer.

La cara visible de la pandemia

Simón, pese a la evidente gravedad de la situación, se ha convertido en todo un fenómeno público por su claridad y sosiego al explicar la evolución epidemiológica de algo que es, a todas luces, complicado como es una pandemia.

El presidente del Gobierno le hizo un elogio público en rueda de prensa por la gestión de la crisis. También lo hizo Salvador Illa en el Senado donde reconoció que era su "principal colaborador". Sin ir más lejos, la ciudad de Zaragoza le ha propuesto como galardonado de la Medalla de Oro de la ciudad e hijo predilecto. Es la propuesta del grupo de Podemos en Aragón.