Dwight Howard: "La colonización europea nos quitó nuestra cultura y no habrá NBA hasta que lo resolvamos"

Las últimas horas en la NBA han sido bastante agitadas. Después de que Kyrie Irving se reuniera con casi 100 jugadores de la Liga para expresar su desacuerdo en lo referente a la vuelta de la competición, muchos otros compañeros se han pronunciado al respecto.

Uno de los que lo ha hecho de manera más contundente es Dwight Howard. El pívot de Los Ángeles Lakers ha emitido un comunicado a través de la CNN en el cual se muestra a favor de no jugar hasta que el conflicto racial haya mejorado ostensiblemente.

"Estoy de acuerdo con Kyrie. El baloncesto, o la parcela de entretenimiento que aporta, no es necesario en este momento y sólo sería una distracción. Seguro que a nosotros, los jugadores, no nos distrae, pero porque tenemos recursos para no hacerlo que la gran mayoría de nuestra comunidad no tiene a mano. Y la menor de las distracciones para ellos puede ser un goteo que ya no pare nunca, especialmente con el clima que tenemos ahora mismo"

"Me encantaría ganar mi primer campeonato de la NBA, pero la unidad de mi gente sería un logro todavía mayor. Es algo demasiado bonito como para dejarlo pasar. Qué mejor momento que el de ahora para estar al lado de la familia. Creo que es una oportunidad crucial y que, como comunidad, tenemos que aprovecharnos de ello. Ahí es donde empieza nuestra unidad: en casa, en familia"

"La colonización europea nos quitó nuestra rica cultura y todavía tenemos que pensar en ello. Cuantas menos distracciones haya, más podemos centrarnos en descubrir quiénes somos. Las naciones se hacen con familias; ser negros o afroamericano no es una nación ni una nacionalidad. Es el momento de que las familias sean la nación. Que no haya baloncesto hasta que resolvamos este asunto".