Reverte critica al ministro de Sanidad por usar un verbo y se le vuelve en contra: "Ay, la doble moral"

El escritor Arturo Pérez Reverte suele ser muy activo en redes sociales. Adicto a las letras y genial autor de obras como 'Las Aventuras del Capitán Alatriste' no suele dejar que nada se le escape en cuanto a corrección gramatical y ortográfica se refiere. Esta vez le tocó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, del que dijo le habían "chirriado" los dientes al escuchar en boca del político la palabra "interlocutar".

"Acabo de oír al ministro de Sanidad diciendo que van a "interlocutar" con no sé qué autoridad sanitaria extranjera y he chirriado tanto los dientes que me ha saltado un empaste", escribió Reverte en su cuenta de Twitter.

Acabo de oír al ministro de Sanidad diciendo que van a "interlocutar" con no sé qué autoridad sanitaria extranjera y he chirriado tanto los dientes que me ha saltado un empaste. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) June 12, 2020

A lo que un usuario le contestó: "Interlocutar no, pero chirriar como verbo transitivo sí? Doble moral, Arturo, doble moral".

Interlocutar no, pero chirriar como verbo transitivo sí? Doble moral, Arturo, doble moral. — Miguel Papineau ن (@parasynthetic) June 13, 2020

Reverte entonces adjuntó un tuit que puso 24 horas después: "Han pasado 24 horas y ya puedo tuitear esta bonita cita que tenía guardada para los listillos que rechinan y nunca chirrían: "Por el lado de la boca (...) pudo balbucir, chirriando los dientes con ruido de garrucha...". (R. Pérez de Ayala, "El curandero de su honra", 1926)

Han pasado 24 horas y ya puedo tuitear esta bonita cita que tenía guardada para los listillos que rechinan y nunca chirrían:

"Por el lado de la boca (...) pudo balbucir, chirriando los dientes con ruido de garrucha...".

(R. Pérez de Ayala, "El curandero de su honra", 1926) — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) June 13, 2020

Seguidamente una cuenta especializada en la correción de textos en español, 'La Lavadora de Textos' afea que Reverte critique al ministro de Sanidad por un uso incorrecto de un verbo cuando él mismo está haciendo un uso incorrecto de otro verbo.

Arturo Pérez-Reverte critica al ministro de Sanidad por inventar un verbo y, al hacerlo, él mismo inventa el uso como transitivo del verbo \'chirriar\'. pic.twitter.com/zfiEHZeWJq — Lavadora de textos (@Lavadoratextos) June 12, 2020

Y añaden:

Por cierto, el verbo \'interlocutar\' figura tanto en la base de datos \'Corpus del Español del Siglo XXI\' como en el \'Diccionario de americanismos\'. La RAE, a la que pertenece Arturo Pérez-Reverte, participó en la elaboración del corpus y del diccionario. — Lavadora de textos (@Lavadoratextos) June 12, 2020

Actos seguido el primer usuario responde a Reverte: "Vamos que confieres más o menos validez a la neología y a la variación léxica según tu opinión personal sobre la fuente de la que la extraes: Salvador Illa no; el autor que citas, sí." Finalmente Reverte bloqueó a este usuario llamado Miguel Papineau.