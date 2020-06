La mitad de los infectados de coronavirus no tienen síntomas, pero sí daños

Una nueva investigación realizada en un crucero que fue confinado en Japón tras detectarse un brote de la COVID-19 demuestra que el 45% de los pasajeros que se infectaron eran asintomáticos. Pero de ellos, en más de la mitad de los casos el coronavirus había dañado sus pulmones de forma significativa. Esta investigación realizada por científicos de un Instituto de Investigación Molecular de Estados Unidos también aporta otra importante novedad: no sufrir síntomas no significa que el virus no haya dañado nuestra salud.

De hecho, las tomografías computarizadas realizadas al 54% de las 76 personas asintomáticas detectadas en el crucero 'Diamond Princess' mostraban "anomalías pulmonares" significativas que aumentan la posibilidad de que la infección por SARS-CoV-2 afecte a la función pulmonar. A tenor de estos nuevos datos, este equipo de científicos ha pedido que se realicen más estudios sobre los impactos negativos en la salud de los pacientes asintomáticos. Los datos empíricos recabados en el crucero 'Diamond Princess' coinciden con los resultados de otras 16 investigaciones realizadas también para poder determinar la tasa de pacientes asintomáticos en otros países del mundo.

Más estudios

Las conclusiones de esta revisión se informes se publican en la revista científica 'Annals of Internal Medicine' y demuestran que las infecciones asintomáticas pueden representar hasta el 45% de todos los casos de COVID-19. Por lo tanto, esta revisión concluye que los infectados sin síntomas desempeñan un papel importante en la propagación de la COVID-19.

"La propagación silenciosa del virus hace que sea aún más difícil de controlar", advierte Eric Topol, director del Instituto Scripps Research de Estados Unidos. Por ejemplo, esta alta tasa de asintomáticos se ha detectado tanto en cruceros como en residencias de ancianos e, incluso, en cárceles.

Tiempo contagio

Además, esta revisión de 16 estudios sugiere que las personas asintomáticas pueden transmitir el virus durante un período prolongado de tiempo: incluso más de 14 días, porque las cargas virales son muy similares en personas con o sin síntomas. "Nuestro cálculo del 45% asintomático significa que, si tiene la mala suerte de infectarse, la probabilidad es casi un lanzamiento de moneda sobre si va a tener síntomas o no. Por lo tanto, para proteger a los demás, creemos que usar una máscara tiene mucho sentido ", concluyen estos científicos.