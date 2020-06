Gabi Fernández anuncia su salida del Al-Sadd catarí

El centrocampista español del Al-Sadd, Gabi Fernández, ha anunciado que el próximo 30 de junio abandonará el club catarí, donde estaba jugando a las órdenes de su compatriota Xavi Hernández.

"Quiero comunicar que no continuaré desde el 30 de junio en el Al-Sadd. Quiero agradecer a todos los trabajadores, compañeros, cuerpo técnico y aficionados por su trato estos dos años en los que se han convertido en mi familia. Os deseo mejor en el futuro. ¡Os echaré de menos! ", anunció Gabi en su cuenta de Instagram.

Gabi, que cumplirá 37 años el próximo mes de julio, llego al club árabe en 2018 tras cerrar su periplo en el Atlético de Madrid, donde ostentaba la capitanía. Por el momento, el mediocentro aún no ha desvelado si seguirá jugando o colgará las botas definitivamente.

Xavi y su caluroso mensaje

En esta foto que subió el exjugador del Atlético de Madrid a su cuenta oficial de Instagram, Xavi le quiso enviar un mensaje de cariño: "Gracias por todo, capitán. Gran ejemplo, tanto en lo profesional como en lo humano. Te echaremos mucho de menos amigo. Todo lo mejor en tu nueva aventura", le escribió.

Gabi le respondió que "había sido un honor" trabajar con él y le deseaba mucha suerte.

Su vuelta al Atlético de Madrid

El ex capitán del Atlético de Madrid estuvo en El Largueroel pasado 20 de febrero para aclarar su futuro. Desde hace dos años, se trasladó a Qatar para jugar a las órdenes de Xavi. A pesar de que el primer año reconoce que no fue del todo fácil para él, este año dice que estaba "muchísimo mejor". "Mi idea es acabar aquí y si no puede ser, buscaré otra opción", comentó entonces.

Sobre la opción de sentarse en el banquillo del Metropolitano como técnico dijo lo siguiente: "Está claro que conozco al míster, conozco al vestuario y conozco al Atlético de Madrid y podría ayudar pero no sé si es el momento. Estoy convencido de que haré lo mejor para el Atlético de Madrid. Y si el Cholo me llama, iría sin problema" auguró. La salida de Germán 'Mono' Burgos puede hacer que este sueño del exjugador del Atlético en el banquillo del Wanda se haga realidad muy pronto.

📻⚽🏧 GABI en @ellarguero sobre la opción de ser segundo entrenador del Atlético con Simeone



"Conozco al míster y creo que podría ayudar, pero no sé si es el momento. Si llega ese momento, haré lo mejor para el Atleti, no para mí, para el Atleti"



"Aprendería muchísimo de él" pic.twitter.com/nIZBOus80G — El Larguero (@ellarguero) February 19, 2020

Los sonidos del deporte

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por comunidades autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.