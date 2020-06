Javier Moreno, nuevo director de 'El País'

El Consejo de Administración de 'El País' ha adoptado el acuerdo de nombramiento de nuevo director del periódico, iniciando así el proceso establecido al efecto. El consejero delegado de PRISA y presidente del Consejo de Administración de 'El País', Manuel Mirat, ha propuesto a Javier Moreno en sustitución de Soledad Gallego-Díaz, cuyo compromiso de permanencia por dos años venció hace unos días. El relevo, tal y como recoge el Estatuto de la Redacción de EL PAÍS, ha sido comunicado este lunes al Comité de Redacción y será sometido a una votación consultiva de la plantilla del diario, que se celebrará el próximo miércoles. Una vez recibido el resultado de la consulta, el Consejo de Administración de 'El País' procederá a ratificar el nombramiento. El nombramiento de nuevo director ha sido igualmente objeto de consideración favorable por la Comisión Delegada del Consejo de Administración de PRISA, así como de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.

Soledad Gallego-Díaz, que seguirá vinculada a 'El País' colaborando habitualmente en sus páginas, ha cubierto con un indiscutible éxito los objetivos a los que se comprometió cuando asumió la máxima responsabilidad del diario. Su actuación ha supuesto una puesta en valor de los valores fundacionales que inspiran 'El País' y una revitalización de las mejores prácticas del periodismo diseñado en el Libro de Estilo del diario. Además, ha puesto en marcha el modelo de suscripción del periódico, que está funcionando desde el pasado 1 de mayo.

Javier Moreno, quien ocupó la dirección de 'El País' entre 2006 y 2014 y que en la actualidad es el director de 'El País' América desde junio de 2018, tiene por delante el reto de culminar el proceso de transformación digital del periódico líder en habla hispana y de desarrollar el modelo de suscripción que acaba de comenzar a andar.

Javier Moreno nació en París en 1963. Es licenciado en Química –especialidad Industrial– por la Universidad de Valencia (1988). Ejerció la profesión en Alemania –BASF, Ludwigshafen– hasta 1992, fecha en la que cursó el Máster en Periodismo UAM-EL PAÍS. Trabajó inicialmente en la sección de Economía del diario y en 1994 se incorporó a la edición de México, el embrión del actual 'El País' América, como jefe de la redacción del entonces Distrito Federal. Tras su regreso a España en 1997, se sumó a la sección de Internacional. En 1999 fue nombrado jefe de la sección de Economía y en 2002 se hizo cargo de la corresponsalía del periódico en Berlín. En 2003 fue nombrado director del periódico económico Cinco Días.

En 2005 regresó a 'El País', inicialmente como subdirector a cargo de la edición dominical, y posteriormente como director adjunto. En 2006, coincidiendo con el 30º aniversario del periódico, fue nombrado director, cargo que ejerció hasta mayo de 2014. En esos años, el periódico llevó adelante la primera gran reforma de la edición impresa desde su fundación. También fusionó las redacciones impresa y digital para lanzar la actual edición digital.

La redacción participó en exclusivas internacionales como los cables secretos del Departamento de Estado de EEUU, junto con 'The New York Times' o 'The Guardian'; la exclusiva conocida como Chinaleaks, así como relevantes informaciones nacionales como los papeles de Bárcenas, entre muchas otras. En 2013 puso en marcha la edición América de este periódico.

Tras dejar la dirección de 'El País' en 2014, Moreno fue el director-fundador de la Leading European Newspaper Alliance (LENA), que agrupa a ocho periódicos líderes en Europa (Le Figaro, Le Soir, Tages-Anzeiger, Tribune de Genève, Die Welt, La Repubblica, Gazeta Wyborcza y 'El País'). Dirigió la Escuela de Periodismo UAM-'El País' desde diciembre de 2017 hasta junio de 2018, fecha en la que fue nombrado director de EL PAÍS en América, con sede en Ciudad de México.

La carrera de Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951) está ligada a 'El País', periódico del que ha sido la primera directora, desde hace más de cuatro décadas. Estudió en la Escuela Oficial de Periodismo y su primer trabajo fue en la agencia Pyresa, de donde pasó a Cuadernos para el Diálogo, publicación en la que permaneció hasta su cierre, en 1978. Ingresó en 'El País' inmediatamente después de su fundación, en 1976, como colaboradora especializada en información política, compaginando su trabajo en Cuadernos para el Diálogo, hasta que se incorporó a la sección política del diario. Desempeñó la función de cronista parlamentaria durante los momentos más intensos de la Transición. De hecho, fue, junto a Federico Abascal y José Luis Martínez, quien consiguió y publicó en exclusiva el borrador de la Constitución Española de 1978.

Posteriormente, a finales de 1979, se hizo cargo de la corresponsalía de 'El País' en Bruselas. Su experiencia en el terreno de la información internacional se completó durante esos años con otras dos nuevas corresponsalías de primer nivel, Londres y París.

De vuelta a la redacción central, fue designada primero subdirectora y, luego, directora adjunta del diario, cargo que ejerció durante cinco años. Más tarde, desempeñó las corresponsalías de Nueva York y Buenos Aires, además de volver a ocupar funciones de directora adjunta y de ser nombrada Defensora del Lector.

Soledad Gallego-Díaz es una de las periodistas españolas más reconocidas. Ha recibido múltiples galardones a lo largo de su carrera, como el Premio Salvador de Madariaga, el Premio Margarita Rivière, el Premio Francisco Cerecedo o el Premio Cirilo Rodríguez. En 2018, obtuvo el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional.