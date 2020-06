Carmen Maura regresa a la televisión en abierto con 'Deudas'

Antena 3 ya se encuentra en fase de preproducción de su próxima serie original, 'Deudas'. Una comedia creada por Daniel Écija ('La Valla') que estará protagonizada por Carmen Maura. La aclamada actriz regresa a la televisión en abierto tras 'Y'a pas d'âge' (2013) y su cameo en 'Águila roja' (2015). La última serie que hizo en la cadena de Atresmedia fue 'Círculo rojo' en el año 2007.

El personaje de Carmen Maura en 'Deudas'

Carmen Maura es la protagonista de 'Deudas', interpretando a Pepa Carranza.

Si Pepa hubiera continuado su carrera de actriz, habría llegado a ser chica Almodóvar. Pero en su camino se cruzó un cantante venezolano que le dio tres hijos y muchos años felices de matrimonio. Cuando el venezolano muere, Pepa descubre que su marido le había estado siendo infiel los últimos años de su vida con una actriz porno. Ahora es viuda, tiene el corazón roto y una academia en números rojos que gestionar. También una nueva enemiga en su vida: Doña Consuelo, la matriarca paralítica de una familia rica y mafiosa.

Pepa es una mujer que tendrá que aprender a vivir sin la sombra de un hombre que la eclipsaba, que traicionó su amor, que no va a seguir definiéndola. Ya no será nunca más la “mujer de”, ahora Pepa va a ser la jefa de su manada, la reina de su clan. Se acabaron los llantos y las historias desgraciadas que cantan los boleros y los tangos. Se acabaron las lágrimas derramadas por hombres. Lo poco que ha conseguido en su vida, Pepa va a lucharlo hasta el último aliento… Y no va a dejar que una lisiada cabrona como Doña Consuelo se lo quite