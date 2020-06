Boris Izaguirre: "'Lazos de sangre' es un programa de prestigio, no de corazón"

Televisión Española estrena este miércoles la tercera temporada de 'Lazos de sangre'. La cadena pública vuelve a ofrecer en horario de máxima audiencia una ventana para contar esta vez un relato íntimo e inédito de Carmen Sevilla, Antonia Dell’Atte, Laura Valenzuela, Sara Montiel, Manolo Escobar, Camilo Sesto, José Bono, Martes y Trece y Ángel Nieto.

"Acabamos de pasar una temporada muy dura y en 'Lazos de sangre' vamos a ofrecer un programa de absoluto entretenimiento", ha dicho en la presentación Boris Izaguirre, encargado de conducir el coloquio que habrá después de cada programa. "Las vidas que contamos son vidas que pertenecen a la realidad que había antes de la pandemia y está bien que tengamos algo que observar".

Además, Boris ha hecho mucho hincapié en la marca de prestigio que representa 'Lazos de sangre'. "El programa se ha convertido en una marca y es importante la idea de prestigio que tiene", afirma sobre una idea que también apoya Carmen Delgado, directora del formato. "Defino a 'Lazos de sangre' con la verdad. En un momento en el que la verdad esta muy en desuso, cuando hablamos con los personajes y vamos a sus casas conviven la verdad, el sentimiento, el corazón y al final nos damos cuenta que son personajes de alto nivel, de alto prestigio, pero sobre todo son personas".

De acuerdo con esto, Rosa Villacastín, que es colaboradora del programa, ha remarcado el hecho de que 'Lazos de sangre' ha apostado por gente que es popular por su trayectoria. "No son personas que han llegado de la noche a la mañana. No son de usar y tirar, son gente de prestigio. No es la parafernalia del escándalo, sino su vida y lo que ha sido su vida. Es un homenaje que solo puede hacer TVE".

"Estamos encantados con la repercusión que ha tenido el fichaje de Rocío Carrasco"

Tras cada documental, Boris Izaguirre conducirá un coloquio en directo que rescatará historias del pasado y abrirá líneas de reflexión con la ayuda de especialistas e imágenes de archivo. Para esta labor, el programa contará con Alaska, Agatha Ruiz de la Prada, Bibiana Fernández y Rocío Carrasco, cuya incorporación ha hecho mucho ruido por los conflictos mediáticos que tiene con su exmarido, Antonio David Flores, y con su hija Rocío, quien se ha convertido en un personaje más de la órbita Mediaset.

"Llevamos tres temporadas queriendo contar con Rocío Carrasco", ha desvelado la directora. "A nosotros nos da prestigio. Ha vivido en primeras personas los relatos que contamos y en el programa está por motivos propios".

"Estamos encantado de la repercusión que ha tenido su fichaje. Rocío es una persona que por sus circunstancias de vida ha estado rodeada de grandes talentos. No solamente sus padres, también los amigos de sus padres. Y muchas de esas amistades forman parte también de nuestros 'Lazos de sangre'", añade Boris. "Es de cajón que todo esto que sucede en torno a ella es genial para nosotros, pero el fichaje de Rocío Carrasco le añade a 'Lazos de sangre' esa cualidad que tiene, que es un programa de prestigio, no un programa de corazón".