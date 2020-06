La corresponsal de TVE en China estalla por la censura con el COVID-19: "Te hacen borrar todo"

La corresponsal de TVE en China, Mavi Doñate, ha estallado en redes sociales criticando las dificultades con las que se encuentra a diario a la hora de informar desde el país asiático sobre la incidencia del COVID-19 en el que a principios de año se convirtió en el origen de la pandemia del coronavirus.

La denuncia de la periodista coincide con el rebrote en China, cuyo Ministerio de Salud de China ha informado este lunes de 49 nuevos casos de coronavirus, 36 de ellos detectados en la capital china, Pekín, después del nuevo foco de contagios originado en un mercado mayorista de la ciudad.

2.-Y todo por querer grabar una fila de vecinos a los que van a hacer el test porque estuvieron en el mercado cerrado por el nuevo brote. Le explicamos que es algo positivo. Da igual..Es imposible trabajar. — Mavi Doñate (@mavidonate) June 14, 2020

Las autoridades han confirmado 39 nuevos casos de transmisión local y 10 procedentes del extranjero, por lo que la cifra total de contagios asciende a 83.181 y la de muertos a 4.634. Hasta el domingo 177 personas continúan con tratamiento médico por la COVID-19, dos de ellos en estado grave, aunque un paciente más ha sido dado de alta. En total, 78.370 personas han salido del hospital tras superar la enfermedad.

La periodista se ha pronunciado en redes sociales denunciando la censura y las trabas a las que se enfrenta a diario: "Hoy me reconozco agotada, harta, cansada y enfadada de que no nos dejen grabar nada de nada. Allá donde vamos para sacar imágenes acabamos rodeados de 10 policías. Enseñas 20 veces la documentación, te hacen borrar todo... No sabéis lo que cuesta sacar una historia propia", explica Doñate en Twitter.

Y añade lo siguiente: "Y todo por querer grabar una fila de vecinos a los que van a hacer el test porque estuvieron en el mercado cerrado por el nuevo brote. Le explicamos que es algo positivo. Da igual..Es imposible trabajar", zanja la periodista.