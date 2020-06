El Constitucional estudia los recursos contra las fórmulas de acatamiento de la anterior legislatura

El orden del día de la Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) incluye los tres recursos presentados en su día por el PP y Ciudadanos contra el acuerdo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, al aceptar las distintas fórmulas de acatamiento utilizadas por algunos diputados durante la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados en la anterior legislatura el 21 de mayo de 2019.

En todos los comicios

Los recursos no pudieron ser resueltos por el Constitucional por lo que los diputados resultaron elegidos sin que el tribunal de garantías hubiera resuelto aún sobre la validez de las distintas fórmulas de acatamiento utilizadas por algunos diputados. En Diciembre se volvieron a repetir las fórmulas de acatamiento cuestionadas y en esta última ocasión fue Vox la que presentó recurso contra un total 29 diputados de ERC, Bildu, Junts, CUP y Unidas Podemos.

Imperativo legal

Además del preceptivo juro o prometo, estos 29 diputados añadieron coletillas como por “la libertad”, “por la república catalana”, o el clásico por “imperativo legal”. Añadidos que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos recurren porque creen que la Constitución no los contempla y para certificar que el trámite de acatamiento a la decimotercera legislatura se realizó adecuadamente.

Legislatura

La decisión que deben tomar los jueces no es intrascendente porque todo lo que se hizo en aquella legislatura y en la actual, incluida la investidura de Pedro Sánchez como presidente, depende de que los jueces consideren válidas o no esas fórmulas de acatamiento personalizadas. Hace unos meses la sección primera no vio impedimento alguno para estos “añadidos”, pero el debate jurídico es de alcance de ahí que probablemente el estudio sea avocado al pleno de 12 jueces en lugar de los seis. Un pleno donde los magistrados próximos al PP y a Vox son mayoría.