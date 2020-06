El pack de teclado y ratón inalámbricos más vendido: de Logitech y compatible con cualquier sistema operativo

El teletrabajo ha puesto en evidencia todo tipo de carencias a la hora de desarrollar nuestra actividad desde el salón de casa. No estábamos tan preparados como creíamos para desempeñar esas labores que tan familiares nos eran en la oficina porque ni siquiera, aún hoy, tenemos las herramientas que necesitamos para llevar a cabo un buen trabajo, desde la silla, pasando por el ordenador, hasta otros accesorios indispensables.

En esa larga lista de herramientas encontramos, por ejemplo, dos básicos: el teclado y el ratón. Este pack, de la marca Logitech, disponible en Amazon, es el más vendido en esta tienda online, donde acumula más de 2.000 valoraciones de los usuarios. Compatible con cualquier sistema operativo. el kit es fácil de instalar gracias a la tecnología 'Plug and play' y goza de una autonomía de más de un año.

CONEXIÓN INALÁMBRICA, RÁPIDA Y FIABLE

El pack de teclado y ratón inalámbricos MK540 de Logitech ofrece una conexión rápida y fiable de hasta 10 metros sin apenas retrasos ni interferencias debido a su tecnología de 2,4 GHz. Ideal tanto para trabajar como para otras actividades –navegar, jugar, diseñar…–, ambos dispositivos son portátiles y se pueden llevar a cualquier parte gracias a su ligereza y a su tamaño, compacto. Fácil de instalar debido al sistema ‘Plug and play’, bastará con conectar el nano receptor al ordenador o tableta que se vaya a utilizar. “La conexión con el USB es inmediata, no hay que hacer nada de nada y el ordenador lo reconoce sin problemas. Para mí [ambos dispositivos] tienen el tamaño ideal. Se agradece que el USB sea micro, la verdad es que no te das cuenta de que está”, explica tonio285, usuario de Amazon.

El teclado es de tipo QWERTY (con la distribución más común) y en español y dispone de un área numérica, teclas de dirección y nueve ‘teclas F’. El accesorio incorpora, además, ocho botones de acceso rápido, con controles a contenido multimedia –películas, música, internet, correo electrónico, funciones de reproducción/pausa, volumen…–, y destaca por su robustez y porque resulta cómodo y práctico –permite colocarlo en dos posiciones, ya que suma dos patas–. “El teclado es cómodo; las teclas, muy correctas; los controles de música, calculadora, mail, etc. del panel superior van perfectos para mi distribución Ubuntu de Linux”, asegura Enrique C., cliente de esta plataforma online. “Lo positivo: tacto razonable de las teclas; tamaño reducido (las teclas y su separación son estándar, pero el borde, más allá de las teclas, es mínimo); luz con testigo luminoso del Bloq. Mayus.; se puede apagar para ahorrar batería”, coincide Rodrigo Pérez, comprador en la misma tienda virtual.

En cuanto al ratón, este dispositivo incluye los dos botones clásicos (izquierdo y derecho) y una rueda central –para hacer scroll–, que brindan todas las posibilidades y prestaciones a las que no llega un touchpad. Compatible con Windows, Mac, Chrome OS y Linux, el producto es cómodo de transportar y cabe perfectamente en un bolsillo o en la bolsa del ordenador. “El ratón láser es fiable y tanto la rueda como los botones funcionan bien”, señala M., que ya lo ha probado. “El ratón es muy preciso y de tacto agradable. Sólo tiene botón izquierda, derecho y rueda central; hay gente que prefiere más botones y funcionalidades, pero, en mi caso, me parece suficiente. Es fácil acostumbrarse a manejarlo”, escribe Juan Rigo Bestmann, que ha dado al artículo una valoración de cinco estrellas.

AUTONOMÍA DE MÁS DE UN AÑO

La autonomía de los dispositivos inalámbricos es un punto a tener muy en cuenta, ya que a nadie le gusta quedarse tirado mientras trabaja, juega o navega por internet. Por eso, este pack ofrece una duración de pilas prolongadas. Según Logitech, las baterías del teclado y del ratón pueden durar hasta tres y un año respectivamente. El botón de encendido y apagado también contribuye a alargar el uso de ambos accesorios. “Me parece un producto perfecto. Se apaga solo al rato al no usarlo (yo nunca lo apago con el botón ON/OFF) y llevo un mes sin cambiar las pilas”, detalla J. Fernando Muñiz, otro usuario del a web de Amazon. La compra, además del teclado, el ratón y el nano receptor, incluye dos pilas AAA y una pila AA. “Buena conectividad automática. Se sincroniza a la perfección y la sensibilidad del ratón y el teclado es inmediata. También las teclas multimedia. Incluso el botón de calculadora”, resume J. Llorente.

