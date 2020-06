Carlos Carvalhal, entrenador del Rio Ave portugués, pasó por Play Fútbol con Bruno Alemany para repasar la actualidad de la liga lusa. El técnico analizó la primera temporada de Joao Félix, ex del Benfica, en el Atlético de Madrid.

"No estoy seguro de si la forma de jugar del Atlético es lo mejor para él", comenzó a explicar. "No quiero decir algo polémico, porque no es mi intención. Joao Félix es un gran jugador, de gran nivel. Pero no estoy seguro de si la forma de jugar del Atlético de Madrid es la mejor", explicó.

"Simeone es un gran entrenador y su equipo es muy fuerte, muy competitivo... pero Joao Félix no parece el jugador perfecto para estar ahí", analizó.

El técnico hizo hincapié en que el jugador, de 20 años, necesitará más tiempo en la liga española hasta que muestre su mejor versión. "Va a necesitar más tiempo, se va a tener que transformar como jugador para jugar al nivel del Atlético. Si va al Real Madrid, tiene un contexto diferente. Estaría en un nivel más alto. El contexto sería más favorable", apuntó.

"Esto no es una crítica a Simeone, a su forma de jugar. Su trabajo habla por él. Pero hablo de un jugador técnico. Solamente creo que no fue la mejor decisión", concluyó.

