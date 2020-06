Críticas a Daniella Semaan, mujer de Cesc Fàbregas, por un detalle que muestra en su piscina

La modelo libanesa, Daniella Semaan, ha subido durante la cuarentena imágenes a su perfil oficial de Instagram para compartir con sus seguidores cómo ha vivido este confinamiento debido a la pandemia del coronavirus.

Actualmente, la mujer de futbolista Cesc Fàbregas cuenta con más de tres millones de seguidores entre todas sus redes sociales.

Semaan se ha convertido en una de las WAG’s (wives and girlfriends) más famosas del mundo del fútbol. Sus publicaciones en Instagram se han hecho muy populares a lo largo de los años. Gran parte de culpa la tiene el gran físico que posee tras dar a luz a cinco hijos.

Ver esta publicación en Instagram Can’t wait ☀️✨🌟 Una publicación compartida de Daniella Semaan Fàbregas (@daniellasemaan) el 22 Abr, 2020 a las 4:50 PDT

En cambio, la semana pasada la modelo subió una foto a su Instagram en la que se puede apreciar el hogar en el que viven. En la imagen aparece un jardín con una gran piscina. En ella se observa a Daniella acompañada de uno de sus hijos.

La publicación va acompañada del siguiente titular: “Appreciating all the little things more than ever – Apreciando todas las cosas pequeñas más que nunca”, un titular que ha creado mucha polémica en las redes sociales.

Numerosos usuarios en Twitter han criticado el detalle de que se refiera a “pequeñas cosas” cuando en la imagen aparece un gran jardín. “Una pequeña piscina en un pequeño chalet... Las pequeñas cosas de la vida”, aseguran algunos usuarios en tono irónico. “Porque se puede ser feliz con lo más sencillo”, escribían otros usuarios. El tuit con el pantallazo de su publicación criticando la imagen tiene ya más de 21.000 'me gusta'.

