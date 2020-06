El "fondo de armario" puede ser la gran clave de lo que queda de campeonato una vez que se ha retomado la Liga Santander tras el parón del coronavirus. Es la tesis que ha defendido Gustavo López en 'SER Deportivos' al analizar cómo puede ser lo que queda de competición una vez que el fútbol ha regresado a su nueva normalidad.

"Los equipos con más fondo de armario van a ser los más beneficiados. Esos son los que van a notar la diferencia porque van a poder rotar más y tener más frescura. El Real Madrid es uno de los equipos que lo va a notar más", ha señalado el comentarista de la SER.

El 'invento' de Simeone

En clave rojiblanca, Gustavo López ha bendecido la novedad que presentó Diego Pablo Simeone en el primer partido del Atlético en el regreso de la competición, cuando colocó en San Mamés a Marcos Llorente como segundo delantero. "Fue el más destacado del partido. Le daba algo diferente al equipo en ataque y solucionaba cosas a la hora de defender", ha argumentado. El argentino tiene claro que su compatriota lo tenía todo analizado y trabajado.

El exjugador también ha hablado de lo que espera del portugués Joao Félix en esta recta final de la Liga Santander con el Atlético de Madrid. "Es un jugador que te puede dar un plus de calidad pero tiene que ir poco a poco. No se puede dar toda la responsabilidad a un chaval. No es fácil llegar al Altético con lo que pide Simeone, pero el equipo necesita a un jugador como él, que le dé algo diferente", ha añadido en SER Deportivos.

Más información

