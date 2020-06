"Creo que estamos listos para jugar un partido, pero tres días después otro y cuatro días después, otro... No estamos preparados para eso. Y no solo el Manchester City, sino todos los equipos". Es el aviso de Pep Guardiola, técnico del conjunto inglés, a horas del regreso de la Premier League en un partido en el que se enfrentará al Arsenal de Mikel Arteta, su mano derecha hasta hace meses.

Guardiola ha asegurado que sus jugadores están en forma, pero también preocupados porque solo han tenido tres semanas en las que han podido hacer entrenamientos en grupos después de meses sin un partido. "Sabemos que no es suficiente, pero es lo que hay", ha señalado el técnico del City.



"La forma en que estamos ahora... no lo sabemos. Si me preguntas cómo está el equipo, no lo sé. Mañana lo veremos", ha añadido en una videoconferencia con los medios en la víspera del primer partido de su equipo tras el parón.

El Real Madrid, en el horizonte

Guardiola reconoció asimismo que en este momento no piensa "ni en el Real Madrid, ni en la Champions League", pese a que su equipo arrastra un favorable 1-2 del partido de ida de los octavos de final disputado en el estadio Santiago Bernabéu. "Normalmente no trabajo partidos para los que falte mucho aún. Solo pienso en el Arsenal. Y luego en cómo recuperarnos para jugar contra el Burnley", insistió.

Ante el Arsenal se reencontrará con Mikel Arteta, su ayudante en el Manchester City. "Me hace ilusión verle otra vez, es una de las personas más agradables que he conocido nunca. Nos conocemos el uno al otro, él lo sabe todo de nosotros. Es parte importante de nuestro éxito reciente. Nos ayudó a ser quien somos", destacó.

