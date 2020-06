Diagnostican al atleta Alejandro Gómez un tumor cerebral inoperable

Alejandro Gómez, uno de los grandes fondistas del atletismo español, tres veces olímpico, se encuentra ingresado en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El atleta ha sido diagnosticado hace unos días de un tumor cerebral inoperable. Así lo ha expresado el gallego en el diario El Faro de Vigo.

Sobre su psicóloga, Delfina Vicente, Alejandro ha dicho que le ha dado las pautas a seguir. “Me ha ayudado a ordenar mi interior, a tranquilizarme. No puedo pelear yo solo en esta batalla. En los días complicados ha sido de enorme ayuda para llegar lo mejor posible al día final”.

Su enfermedad progresa rápidamente, aunque cabe la posibilidad de que regrese a su domicilio esta misma semana. A sus 56 años, Gómez ha sido fue nueve veces campeón de España absoluto, cinco en 10.000 metros, dos en media maratón y otras dos en cross.

“Que me recuerden por la buena persona que fui”

"Siempre hice lo que debía en cada momento. Es posible que hiciese algunas correcciones, como cualquiera, pero me siento feliz con la mayoría de las cosas que me han pasado o que he sacado adelante. No siento que me he quedado sin nada que hacer. El deporte son ganas de convencer, de ilusionar, de transmitir y ayuda a cualquier deportista a que pueda elegir el camino que quiera seguir en la vida. Que la gente me recuerde como la buena persona que fui", ha pedido.

Alejandro Gómez: "El perro es un atleta de cuatro patas" / Facebook

A nivel internacional, el gallego participó en tres Juegos Olímpicos (Seúl 88, donde acabó undécimo en los 10.000 metros, Barcelona 92 y Atlanta 96).

En 1997 acabó segundo en el maratón de Rotterdam, donde logró su mejor marca en esa distancia: 2h07:54.

En los 42.195 metros es donde estuvo más cerca de lograr una medalla internacional. Fue quinto en el Campeonato de Europa de 1998, celebrado en Budapest.

