Mila Ximénez anuncia en 'Sálvame' que tiene cáncer de pulmón

El programa 'Sálvame' de Telecinco ha tenido este martes una de las tardes más duras de su larga trayectoria televisiva. Una de las habituales colaboradoras del programa, Mila Ximénez, ha confesado en directo que tiene un cáncer de pulmón y que comenzará su tratamiento próximamente.

"Estoy muy jodida y asustada", ha afirmado la colaboradora, que conectaba con el programa de Mediaset a través del teléfono para comentar la dura noticia a la audiencia y a sus compañeros de programa, a los que se ha podido ver muy afectados y emocionados mientras Ximénez explicaba el diagnóstico.

"Tenía muchos dolores en el programa de 'La ultima cena'. Me dolía mucho la espalda, fui al 'Deluxe' y me tuve que poner una inyección. El lunes me dijeron que tengo un tumor. Un cáncer de pulmón. Ese es el diagnóstico. Tengo un cáncer. Me lo van a tratar, vamos a hacer quimioterapia, y radioterapia", ha dicho Ximénez.

Sin embargo, ha querido terminar con un mensaje positivo: "No es un tratamiento muy agresivo. Me siento muy bien, muy acompañada por los míos. De esta salgo, no va a poder conmigo este bicho ni de coña", ha agregado.