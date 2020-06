"Pasé un gran riesgo, pero salí bien parado", la historia de Antoni Daimiel, Scottie Pippen y un bar de copas

Antoni Daimiel tiene múltiples anécdotas relacionadas con la NBA. No obstante, una relacionada con los JJ.OO de Atlanta 1996 y Scottie Pippen rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales.

El analista de NBA compartió en el programa Ilustres Ignorantes un pequeño 'rifirrafe' cuando coincidió con el jugador. "Una noche fui a tomar algo por la noche con un compañero. A la entrada en un bar de copas empecé a hablar con una chica", comienza a relatar Daimiel.

Hay situaciones de riesgo, y luego está @ADaimiel, que se la jugó MUCHO una noche en Atlanta 😂 #IlustresIgnorantes pic.twitter.com/L9qKvAA4qr — #0 de Movistar+ (@cero) June 16, 2020

"La chica estaba muy animada, pero yo estaba pendiente de si venía mi amigo. Al final entramos y vino mi amigo. La chica me dijo que también esperaba a otro amigo", añade.

"Entonces, llega su amigo y se va el mío. Su amigo era Scottie Pippen. Llegó muy serio cuando me vio con ella. Me vi intimidado, me miró mal y me fui. Luego seguí la historia personal de ambos: se casó con esta chica, Larsa Pippen, tuvieron cuatro hijos, se divorciaron y Scottie quedó arruinado. Ahora ella es muy famosa. Pasé por un riesgo grande pero salí bien parado", concluye.

