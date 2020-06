El atleta estadounidense Christian Coleman ha sido suspendido provisionalmente este miércoles por la Unidad de Integridad del Atletismo por quebrantar las normas sobre la localización para los controles antidopaje, aunque el actual campeón del mundo de los 100 metros lisos asegura que estaba localizable para su último control.

"La AIU confirma una suspensión provisional contra Christian Coleman por fallos en las localizaciones, una violación de las normas antidopaje de World Athletics (IAAF)", señaló la AIU en su cuenta oficial de 'Twitter'.

El velocista volvió a no estar en su casa el pasado 9 de diciembre cuando le fueron a realizar un control antidopaje, lo que supuso su tercera infracción de este tipo en el espacio de un año ya que tampoco estuvo presente en los del 16 de enero y el 26 de abril de ese año, además de uno del 6 de junio de 2018.

Bajo el reglamento de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), esto podría conllevar para el americano una suspensión de hasta dos años, lo que le dejaría sin poder competir en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene, aunque Coleman se defiende y lo niega todo.

"No me digáis que me perdí un control si os habéis acercado sigilosamente frente a mi puerta sin mi conocimiento. Llamar a mi puerta mientras estaba de compras navideñas a cinco minutos del centro comercial y nadie se preocupó de llamarme o intentar localizarme", lamentó Coleman en un comunicado en 'Twitter', donde aseguró "no hay constancia" de que alguien fuese a su casa y que estaba "más que listo y disponible" para ese control si le hubiesen llamado.

El velocista confirmó que pasó este test "dos días después" y que no hubo "problemas". "Y he pasado múltiples controles desde entonces, incluso en la cuarentena. Pero eso no importa, como el que tampoco haya tomado nunca sustancias prohibidas", advirtió.

Además, el americano considera que ese control del 9 de diciembre fue "un intento a propósito" para que no lo pasara. "Como atleta y modelo a seguir, es mi responsabilidad ser honesto y transparente con los aficionados y la comunidad del atletismo. Quiso usar esta plataforma para expresar mis temores sobre el sistema de localizaciones", añadió.

"Nunca he usado ni usará sustancias para mejorar el rendimiento. Estoy dispuesto a pasar un test al día durante toda mi carrera para demostrar mi inocencia. No tengo nada que esconder, pero no es posible demostrarle si no me dan la oportunidad de hacerlo. Estoy comprometido en lucha por un deporte limpio y apoyo a la USADA, la AMA y la AIU para mantener la competición limpia y justa, pero el sistema debe cambiar", aseveró el campeón del mundo, que pide "no intentar coger a la gente cuando no está en sus casas".

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido.