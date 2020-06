Zinedine Zidane ha hablado este miércoles en rueda de prensa en la previa del encuentro ante el Valencia CF de la 29ª jornada de Liga, la segunda por el parón por el coronavirus. En dicha rueda de prensa ha hablado de los temas de mayor actualidad que tienen que ver con el conjunto blanco.

Su relación con Gareth Bale. "Tiene unas molestias en la espalda, por eso igual no está al 100%. Siempre hemos tenido buena relación. Soy el entrenador y Gareth es un jugador importante, cuando no juega no es porque no tengamos una buena relación. No hay un antes y un después de Kiev. No puedo controlar lo que escribís todos los días, pero mi relación con Bale es normalísima".

¿Enfado tras la segunda parte ante el Eibar? "Lo que pasa en el vestuario se queda ahí, puedo estar contento o enfadado pero se queda ahí. Lo que te puedo contar es que estaba más contento por la primera parte. Punto".

El hecho de jugar estas primeras jornadas siempre después del Barcelona. "Hay un calendario y nosotros nos adaptamos. Lo que diga no va a cambiar nada, puedo estar molesto o no, pero es lo que hay. No hay excusas".

