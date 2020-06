Ander Herrera, jugador del PSG, fue el último invitado del late night La Resistencia con David Broncano. Durante su entrevista, el futbolista contó una divertida anécdota del último cumpleaños de su compañero de vestuario, Neymar.

"¿Qué no pasó en ese cumpleaños? Neymar alquiló un sitio como este y puso a los que íbamos con las mujeres arriba y a los solteros abajo", comenó a explicar. "Él organizó todo para pasarlo bien. Eso sí, mi mujer no me dejaba ni ir al baño", matizó. Cuando Broncano le preguntó en qué grupo se quedó el propio Neymar, Herrera dijo que "estaba everywhere".

"¿En serio has hecho esta sobrada?"

El futbolista también reveló cuánto dinero tiene, una pregunta ya clásica en el programa. Para calcular su patrimonio, Herrera le regaló a Broncano una calculadora. "¿En serio has hecho esta sobrada?", contestó Broncano.

Herrera explicó entonces que había prerparado una ecuación muy especial. El jugador iba a desvelar cuánto dinero tiene, pero para ello Broncano tenía que resolver un enigma.

"Los programas emitidos menos los Grand Slams de Roger Federer, menos los metros que mide la Torre Eiffel arquitectónicamente, menos las ligas ganadas del Manchester United. El resultado se divide entre dos. Sumas las Copas del Rey del Real Zaragoza. Restas las temporadas que jugué en el Athletic, menos los títulos que tiene Vicente del Bosque con la Selección", explicó.

El resultado: 27. El jugador entonces agregó que "si se trata de millones, miles o 27 euros lo tienes que adivinar tú".

