El discurso de Vox que ha hecho que Irene Montero se eche las manos a la cara

"Cuando las víctimas de violencia son las mujeres de guardias civiles, su Gobierno y su Ministerio a quienes aplauden es a los agresores; cuando las mujeres son ancianas y están en residencias, su feminismo, ministra, ya no es válido, porque lo que les ofrecen es morfina". Esta afirmación de la portavoz y secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha hecho perder la paciencia a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que, en un gesto de desesperación se ha echado las manos a la cara.

La escena ha tenido lugar en la Comisión de la Reconstrucción Económica y Social creada en el Congreso de los Diputados para debatir propuestas que faciliten la recuperación de España tras la crisis del coronavirus.

Las mujeres de Vox, " libres y empoderadas"

Olona dijo además que Montero "persigue a policías y guardias civiles" y que no hizo nada sobre el caso de las menores que sufrieron abusos en Baleares, comunidad que cogobierna Unidas Podemos. La diputada aseguró que "Vox no cree en el “feminismo de cuota sino en la cultura del esfuerzo” y que sus mujeres luchan por la igualdad real y son “libres y empoderadas”.

La respuesta de Montero

Por su parte, la ministra contestó a Olona que si considera que la brecha salarial que sufren las mujeres es porque no se esfuerzan lo suficiente, está absolutamente equivocada. "La brecha salarial se produce porque hay una desigualdad estructural, machismo o patriarcado, como lo quiera llamar. Las mujeres se esfuerzan muchísimo, trabajan, hacen la casa, compran la ropa, cuidan de todos... No pueden más con la vida y todo lo que les pasa no es porque no se esfuerzan, sino por todo lo contrario, porque sufren una sobrecarga. Los poderes públicos tenemos que resolver esa situación", aseveró Montero

Olona: "Como mujer, usted está muy perdida"

Olona, por su parte afirmó que las mujeres de Vox no consideran que cuidar de su familia sea “una carga de la que usted tiene que venir a aliviarnos” y criticó que en Podemos “piensan que una mujer es más mujer si no tiene las axilas depiladas” o no cree que un piropo es algo bonito. Y remató, dirigiéndose personalmente a la ministra: "Como mujer, usted está muy perdida".

La ministra respondió que viene "llorada" de su casa y que la falta de respeto de Vox, no le hace mella. "Estoy preparada para cualquier cosa, no me ofenden, pero con su forma de interperlarme ofenden al Gobierno legitimo de España y eso es poco patriota".