El Napoli ha sido uno de los equipos protagonistas de esta última semana gracias al triunfo en la final de la Copa de Italia frente a la Juventus de Turín en el estadio Olímpico de Roma. Los penaltis decidieron el título a favor de los napolitanos después de unos cuantos años sin grandes trofeos nacionales.

Gennaro Gattuso ha sido uno de los grandes artífices de este título tal y como reconocen sus pupilos, quienes le propusieron que se llevase el título a casa y que él mismo rechazó. Y es que la relación de jugadores y entrenador está siendo una de las bases del éxito que les llevó a alcanzar este trofeo, impidiendo a Sarri levantar un gran título nacional.

Después de cumplir este objetivo, ahora restan una decena de jornadas en la Serie A y el reto mayúsculo para los napolitanos que es ese partido contra el Barcelona, en lo que es la vuelta de los octavos de final de la Champions League, un partido al que se refirió el italiano, definiendo de forma muy concreta cuáles son sus intenciones: "Vamos a jugar contra un equipo más fuerte que nosotros y lo sabemos, pero tenemos que llegar ahí de la mejor manera. Nos la jugaremos: no iremos allí de vacaciones. De hecho, quiero irme de vacaciones lo más tarde posible", afirma.

Uno de los factores claves que ya está más que ganado es la relación con los futbolistas que mencionábamos anteriormente, así lo define: "Saben que pueden mandarme a tomar por culo pero no deben tocar a mi cuerpo técnico. Soy el mejor amigo de los futbolistas, pero cuando entrenamos me convierto en su peor enemigo. Eso sí, no tengo rencor", sentencia el carismático míster.

