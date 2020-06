Fainé, de La Caixa, dice que para hacer obra social hay que ganar dinero y critica la suspensión de dividendos

El presidente de la Fundación Bancaria La Caixa y de Criteria Caixa, Isidro Fainé, ha subrayado que para hacer obra social hay que ganar dinero y, por eso, ha criticado la política de no pagar dividendos impulsada por las autoridades a raíz de la crisis del coronavirus. "Para hacer obra social hay que ganar dinero. No estoy de acuerdo con esta política que ahora se ha puesto de moda de no pagar dividendos", ha subrayado Fainé durante su intervención en la Cumbre Empresarial organizada por la CEOE, junto al presidente de la patronal, Antonio Garamendi; la exministra de Trabajo, Fátima Báñez; y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda.

En su opinión, para poder continuar con la obra social característica de las antiguas cajas es necesario el dividendo y, por eso, ha decidido adoptar una estrategia de dispersión de entrada en muchísimas empresas para no tener que depender de una sola.

"Ahora nos hacen cotizar en Bolsa y nos quitan los dividendos. Protesto, como os podéis imaginar", ha apostillado Fainé, quien se une con esta declaración al resto de afirmaciones realizadas durante los últimos días por los distintos banqueros y la propia patronal del sector bancario, la Asociación Española de Banca (AEB).

El presidente de Criteria Caixa, sociedad holding de CaixaBank, ha defendido así el reparto de beneficios, que considera crucial para poder continuar con la obra social de la Fundación. También ha asegurado que muchos jubilados necesitan este dividendo complementario a su pensión.

Fainé ha explicado que las cajas tienen un cuarto factor en su ADN que es la preocupación social, ensalzando el dinero invertido por las mismas, que asciende a más de 480 millones de euros que han llegado a 35 millones de beneficiarios. "A pesar de la crisis y de todo lo que se ha hablado de las cajas, hemos mantenido cuota de mercado, de negocio y de clientes", ha indicado, añadiendo que, aunque muchos bancos se quedaron con cajas tras el rescate, también algunas cajas han seguido adelante reconvertidas en bancos.

ONCE pide creación de empleo

En el encuentro también ha participado el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, que ha pedido a los empresarios de toda España que apuesten por la generación de empleo como palanca de futuro para superar la situación generada por la pandemia del COVID-19, al tiempo que ha insistido en no dejar a nadie atrás, como a las personas con discapacidad.

"Quienes creáis empleo sois los empresarios y vuestro compromiso es evidente; no escatiméis en nada. Desde el Grupo Social ONCE nos comprometemos a ello y, por esto, os pedimos a vosotros y a los sindicatos que mejoréis la tasa de ocupación de las personas con discapacidad", ha afirmado.

Carballeda ha reiterado el compromiso de la ONCE por el empleo y ha destacado "la importancia del trabajo para lograr la felicidad y la garantía de futuro para las personas" y ha pedido buscar nichos de empleo, por ejemplo, en la conocida como 'España vaciada', donde el Grupo Social ONCE abrirá nuevos centros (Soria, Zamora, Ávila, Teruel y la isla de La Palma).

También ha pedido valentía para convertir a España en líder mundial en accesibilidad y en el "país más accesible del mundo", un gran reclamo para los 80 millones de turistas que nos visitan al año, además de para las personas con discapacidad y los mayores.

Además, ha defendido el salario mínimo vital en el sentido de lograr que las personas que ahora atraviesan situaciones difíciles puedan superar ese momento de crisis para volver a reengancharse al empleo y a su vida habitual porque "lo que de verdad importa es más empleo y más clase media".

Carballeda ha finalizado su intervención haciendo un llamamiento a la superación global de la pandemia pidiendo "cambiar calamidad por oportunidad" y sin dejar a nadie atrás, especialmente a las personas mayores. "Cuidemos a la gente mayor, se lo debemos, nos lo debemos a nosotros mismos", ha concluido.