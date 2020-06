Sanidad actualiza la cifra de fallecidos por el COVID-19 y la sitúa en 28.313

Sanidad ha actualizado la cifra de fallecidos en España a causa del COVID-19, aumentando la cifra hasta los 28.313, tras más de 10 días congelada en 27.136. El incremento comunicado hoy supone, por lo tanto, un incremento de 1.177.

Esta cifra supone en torno al 70% del exceso de mortalidad de 43.340 personas reflejado en el Sistema de Vigilancia de Mortalidad Diaria (MoMo), que coordina el Centro Nacional de Microbiología (CNE) del ISCIII.

No obstante, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha explicado que la diferencia entre esas dos cifras (15.027 fallecidos) no se puede achacar solo al COVID-19: "Una parte no desdeñable sí se deberá al coronavirus, sobre todo del momento del pico. El porcentaje no será pequeño, pero no me atrevería a hacer una predicción".

Simón ha reconocido que las cifras de fallecidos habían generado cierta controversia y que "se han podido cometer errores", pero se ha justificado asegurando que "en ningún momento se ha intentado ocultar información", añadiendo además dos argumentos: el cambio de procedimiento en el sistema de recuento y también las dificultades que, durante los peores momentos de la pandemia, tuvieron muchas CCAA para "rellenar las fichas" de forma correcta. "No hubo capacidad física ni tiempo", ha dicho.

"Todo depende de los ciudadanos"

A las puertas de que decaiga el estado de alarma y de que la sociedad española entre en la llamada "nueva normalidad", Simón ha recordado que "tenemos que ser conscientes de los riesgos a los que nos exponemos y uno de ellos es el de la movilidad sin sentido", por lo que, ante la inexistencia de mecanismos legales de prevención, "todo depende de los ciudadanos".

Pese a todo, Simón ha dicho que, aunque "no hay que bajar la guardia", se puede "prevenir o detectar y controlar" prácticamente todo.

Fernando Simón ha reconocido que, debido a su popularidad, su confinamiento personal va a durar "un poco más", pero sí ha dicho que, cuando ha salido, ha tenido la sensación geneal de que "la gente es consciente y sigue las medidas de protección", aunque siempre hay algunas excepciones y "tenemos que evaluar si esos grupos suponen un riesgo general".

Sin datos de residencias

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha vuelto a recordar que el Gobierno aún no dispone de datos definitos sobre el impacto del COVID-19 en las residencias de mayores, anunciando que se harán públicos cuando estén completos y se hayan podido analizar.

Illa también puesto en valor el estudio de seroprevalencia "que esta semana termina su tecera y última oleada" y que ha confirmado que en torno al 5% de la población española (entre 2,3 y 2,4 millones de personas) se ha infectado de COVID-19.

Illa ha celebrado la "repercusión internacional" del estudio y ha recordado que, a fecha 11 de junio, en España se han realizado más de 3 millones de test PCR, a ritmo de 40.000 diarios. "Quiero subrayar este ejercicio de transparencia".