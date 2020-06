La asombrosa escena entre Pedro Sánchez y Fernando Simón que han captado las cámaras: "Me la regalaron ayer"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó hace un par de días el Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES) que dirige el doctor Fernando Simón, cara visible de la pandemia, y principal gestor de la desescalada así como de las principales medidas adoptadas para contener la infección. Sánchez hizo una visita oficial para reconocer la labor de sus trabajadores.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención no ha sido tanto la visita en sí, sino una insólita conversación que han mantenido Sánchez y Fernando Simón y que han podido captar las cámaras. El Ministerio de Sanidad publicó un vídeo en sus redes sociales en el que el director del CCAES mantiene una animada conversación con el presidente. Pero es algo lo que llama la atención de Sánchez.

Simón llevaba embotada una mascarilla con un estampado de tiburones. "Me la regalaron ayer, una amiga de la directora general de Lasarte me mandó una de regalo", explica el doctor con una sonrisa que se advierte tras la mascarilla. En otro momento del vídeo, el presidente se dirige a los trabajadores del centro. "Antes no le conocía, pero ahora ya es como de la familia", señala Sánchez en franca referencia a Fernando Simón.

FERNANDO SIMÓN CON UNA MASCARILLA DE TIBURONES QUE ADORABLE https://t.co/IFhCPPs9BY — m (@martarubi3) June 17, 2020

Además, el doctor reconoce que la situación ahora es mucho más tranquila. El propio presidente destaca que los trabajadores del CCAES han tenido que acudir a su puesto de trabajo también los fines de semana. La visita continúa y el presidente habla con otro grupo de que los datos "ya están mejor" y una profesional le explica que se están recogiendo los datos de la capacidad asistencial de los hospitales. En definitiva, le explican cómo funciona el CCAES.

"Me da un poquito de vergüenza"

La mascarilla de tiburones de Fernando Simón ha causado furor en redes sociales. Hoy mismo el epidemiólogo se ha referido a su fama sobrevenida y ha reconocido, como en otras ocasiones, que su confinamiento "va a durar un poquito más que el de la mayoría de las personas". En sus propias palabras, "desgraciadamente" tiene mucha visibilidad y le da "un poquito de vergüenza" ir por la calle con todas las muestras de cariño que le hace la gente.

VÍDEO | "Me da un poquito de vergüenza", Fernando Simón reconoce que sale "lo justito" porque le "abruma todas las muestras de cariño" que recibe cuando sale pic.twitter.com/9c6dmUYgwj — Cadena SER (@La_SER) June 19, 2020 🔊 El tatuador de la primera cara de Fernando Simón: "Para Raúl era como parte de la familia" https://t.co/rEKKJkuppI En @hora25 con @PepaBueno pic.twitter.com/EMXsVmJfAM — Cadena SER (@La_SER) June 19, 2020

"Es verdad que se lo agradezco mucho a todo el mundo, pero al mismo tiempo me abruma un poco", ha explicado. Hoy hemos sabido que un joven de Valencia se ha tatuado la cara de Fernando Simón en el muslo izquierdo de su pierna porque, según su tatuador, "era como de la familia". El tatuaje es de unos 20 centímetros y cuesta alrededor de 800 euros. Aparte de tatuajes existe toda una gama de productos que ya tienen la imagen de Fernando Simón, desde camisetas hasta bolsas de playa en lo que constituye ya un fenómeno fan.