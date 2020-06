El Manchester United y el Tottenham se repartieron los puntos tras cosechar un 1-1 en la vuelta de la Premier. Un gol de Bergwijn adelantó a los de Mourinho e hizo que David De Gea, portero de los red devils, recibiese duras críticas por parte de un exjugador, Roy Keane.

Keane, que militó en las filas del United entre 1993 y 2005, no tuvo piedad con el portero español. "Estoy harto de él. Estaría pegándome con él en el descanso, no hay como librarse de eso. Me habría liado a puñetazos. Es un portero internacional, estoy asombrado", comenzó a explicar el ahora analista de Sky Sports.

"Tendría que haber pasado algo en el descanso. Si yo fuera el entrenador, habría hecho algunos cambios", añadió. "He visto mucho fútbol a lo largo de los años, pero permitir ese gol... Estoy echando humo. Está sobrevalorado", afirmó.

"No le dejaría subir en el autobús de vuelta a casa"

No obsbtante, Keane no se quedó ahí y sus críticas al portero español continuaron. "A Maguire y a De Gea no les dejaría subir al autobús después de este partido. Que hubiesen cogido un taxi de vuelta a Manchester", explicó.

"Estamos intentando quedar entre los cuatro primeros, ni siquiera hablamos de ganar ligas. Ni siquiera ganar trofeos. Es chocante, estoy muy decepcionado. Maguire, De Gea, deberíais estar avergonzados. Representando al Untied y dejando que pasen por encima de vosotros", concluyó.

