"Querida puta, vete al infierno y júntate con Bryant", la lamentable carta que recibió la dueña de los Lakers

La NBA sigue envuelta en la polémica sobre las protestas raciales. Kyrie Irving, que ha liderado la protesta contra la vuelta de la NBA, no ha sido el único que ha recibido críticas apoyar el movimiento Black Lives Matter. El último ejemplo es el de la dueña y presidenta de los Lakers, Jeanie Buss.

Buss compartió en sus redes sociales un mensaje que recibió, el cual comenzaba con un "querida puta", para demostrar que el racismo es todavía una cuestión muy grave Estados Unidos.

"Después de 60 años siendo un gran seguidor de los Lakers, ahora digo que al infierno con estos negratas traidores y sobrepagados de la NBA. Vete al infierno y júntate allí con Kobe Bryant", dice la carta que recibió, firmada por 'Joe'.

Bass compartió la lamentable carta con una contundente reflexión: "Después de pensarlo mucho, he decidido compartir esta carta que recibí el lunes para que todo el mundo pueda ver que el odio es real y está ahí, en la calle. Esto está pasando en el mundo HOY. Es real, existe. Joe: ¿mandar esta carta te hizo sentir mejor? En realidad lo único que hiciste fue malgastar tu tiempo, tu energía y tus sellos".

"¿Por qué no te miras en el espejo y afrontas las cosas horribles que hay en ti? He recibido durante años mensajes como este, y siempre he optado por ignorarlos. Pero ya no. Hoy es juneteenth y pido a mis amigos blancos que se unan, afronten que en nuestro país y en el mundo hay racismo y se esfuercen por dejar de ignorarlo. Todos tenemos que ser mejores", concluye.

