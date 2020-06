El británico Lewis Hamilton anunció la creación de una comisión, en colaboración con la Real Academia de Ingeniería, para promover la diversidad racial en el entorno del automovilismo.

Según informa la web especializada Motorsport, Hamilton lanzará una nueva asociación destinada a mejorar la diversidad en el automovilismo y permitir un "cambio real, tangible y medible" basado en su propia experiencia como víctima del racismo.

"Los niños me arrojaban cosas mientras practicaba karts. También fui molestado por algunos seguidores en un gran premio de 2007. Eso me ha hecho acostumbrarme a la idea de que nadie hablará más fuerte que yo cuando enfrente el racismo, porque nadie siente ni comprende mi experiencia personal", dijo en The Sunday Times.

El seis veces campeón del mundo de Fórmula Uno desveló la creación de "La Comisión Hamilton", que estará "dedicada a explorar cómo el automovilismo se puede utilizar como un vehículo para involucrar a más jóvenes de origen negro en materias como la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas" para que encuentren un empleo en equipos o en otros sectores.

"Esta comisión explorará áreas que incluyen la falta de modelos a seguir y los servicios profesionales en las escuelas, con oportunidades para involucrar a más jóvenes negros con actividades extracurriculares relacionadas con la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas, para sobrepasar las barreras que impiden que personas de los más diversos orígenes se unan a la industria de las carreras, pero también sobre las prácticas de contratación problemáticas que resultan en que menos graduados negros ingresen a las profesiones de ingeniería", expuso.

Hamilton se propuso igualmente "escuchar a los jóvenes y graduados que se enfrentan a estos desafíos todos los días".

"Estamos en el proceso de atraer socios adicionales que trabajan en el terreno de las comunidades negras para tener una perspectiva de primera mano. Además, queremos atraer a líderes políticos y empresarios que se comprometan a liderar la activación de las recomendaciones formuladas en el estudio. Se acabó el tiempo de los lugares comunes y los gestos simbólicos. Espero que La Comisión Hamilton permita un cambio real, tangible y medible. Cuando en 20 años mire hacia atrás, quiero ver que el deporte que le dio tantas oportunidades a un niño negro tímido y de clase trabajadora de Stevenage, se volvió tan diverso como el complejo y multicultural mundo en el que vivimos", deseó.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido.