El masajista de Argentina en el Mundial 94 admite haber intentado manipular el positivo de Maradona

El masajista de la Selección Argentina en el Mundial 1994, campeonato recordado por el positivo de Maradona, Miguel Di Lorenzo, ha hecho una entrevista para Radio Villa Trinidad donde ha confesado haber intentado, de forma involuntaria, manipular los resultados del Pelusa.

Maradona disputó sus últimos minutos con la Selección frente a Nigeria, en el segundo partido de la fase de grupos. Tras un test de doping en el que dio positivo, se le retiró del campeonato. El 10 acabó con su carrera con un final muy atípico que dio para miles de teoría, pues bien, ahora el médico de aquella Selección clarifica todo lo que pasó realmente.

Galíndez, antiguo masajista de la Albiceleste, concedió una entrevista a Radio Villa Trinidad, habló sobre el capítulo más triste de la Selección argentina en un Mundial: el positivo de Maradona en ese control antidoping.

"No me olvido de aquellas imágenes... es la peor que tengo de Diego" comienza relatando, para explicar cómo vivió todo: "Estaba masajeando a Caniggia y apareció Serrini (nutricionista) que me dijo: 'Dale esto a Diego'. Ni me di cuenta, no sabía qué era. Cogí un vaso de agua y seis pastillas para el Diego. No era droga, era efedrina! Si supiese de lo que se trataba no lo hubiera hecho", explica Galíndez, que lamenta un suceso del que fue una víctima más.

La efedrina es una sustancia natural con efectos parecidos a las anfetaminas. Puede reducir la sensación de fatiga e inrementar el estado de alerta, así como aumenta el metabolismo de los tejidos.

"Él tomó las seis pastillas. Me di cuenta después, en Dallas, que estaba pasando algo extraño, pero nadie me decía nada. Hasta que Goycoechea me dijo: "El 10 dio positivo. Fui para mi cuarto, y me quedé sin comer. Si lo supiese, habría mandado todo a la mierda".

Una confesión que aclara uno de los capítulos más oscuros del fútbol en los Mundiales.

