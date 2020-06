Jorge Javier Vázquez estalla contra Belén Esteban: "Has dejado de ser la princesa del pueblo"

La vuelta de Belén Esteban al plató de Sálvame Deluxe ha devuelto la polémica por cuestiones políticas al programa de Telecinco. La colaboradora aterrizó sonriente en su asiento el pasado sábado, asegurando que durante los últimos meses ha podido pensar mucho.

Esteban volvió a reunirse en persona con sus compañeros después de permanecer confinada desde el 10 de marzo por ser persona de riesgo. Tras 102 días, ha vuelto a encontrarse con, entre otros, Jorge Javier Vázquez, quien presenta el formato y quien se encargaría de entrevistar a la de Paracuellos en su regreso, pero los desencuentros no tardaron en llegar.

"El Gobierno no ha estado a la altura"

Lo que parecía que sería una vuelta emotiva culminó entre reproches y lágrimas. La colaboradora comenzó su entrevista lanzando un fuerte alegato contra la gestión de la pandemia de coronavirus por parte del Gobierno. “No soy embajadora de nada ni de nadie pero quiero decir que el sector sanitario lo ha pasado mal y el Gobierno de este país, me da igual de qué partido sea, no ha estado a la altura", manifestó.

No obstante, aseguró que "si hubiera estado el PP, Podemos, o VOX, lo hubiera dicho igual". Belén Esteban aprovechó la crítica para contar la experiencia de personas de su entorno: "Sé de casos que no ha habido medios. Mi marido y sus compañeros se han tenido que pagar la prueba del Covid-19. Que un sanitario o los que pagamos impuestos tengamos que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso”, aseguró.

“Tengo amigas que han cobrado el ERTE hace 3 días, ¿Qué familia sobrevive con 400 euros? Familias con hipotecas que deben pagar cada mes. Me gustaría saber cuántos políticos han renunciado a sus dietas, yo hoy vengo aquí sin cobrar”, aseguró Belén Esteban, que también manifestó que el Congreso de los Diputados le parecía un “patio de colegio", algo que considera "alucinante".

Hasta ese momento, Vázquez apenas había intervenido, pero antes de dar paso a la publicidad no dudó en devolver el dardo a la entrevistada: “Tendrías que haber sido epidemióloga”, le respondió.

"Estoy hasta el mismísimo"

A la vuelta, el presentador quiso hacer una defensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, sobre el que dijo estar "encantado" de que estuviese al frente "de todo esto". De nuevo, volvió a dejar claro a su compañera que discrepaba con ella: "Me parece que deberíamos dejar en manos de los que saben de esta historia que nos expliquen las cosas porque aquí todos somos expertos en coronavirus”, le señaló visiblemente indignado.

En su defensa, Belén Esteban le insistió en que había acudido al plató para hablar de sus circunstancias y las de su entorno, como sus amigas, "que tienen que ir en metro". Finalmente, Jorge Javier Vázquez estalló y decidió abandonar la entrevista, no sin antes reprocharle a la entrevistada: “Estoy hasta el mismísimo de que me digas que tienes familia que lo está pasando mal, yo también tengo familia que lo está pasando igual de mal que la tuya, no me pongas en la misma mierda”.

El presentador aseguró a Esteban que algunos telespectadores le habían escrito para decirle sobre su compañera que "has dejado de ser la princesa del pueblo para ser una Cayetana. Tu intervención me ha parecido un rollazo. No uses ese discurso barato”. Acto seguido, Vázquez salió del plató y pidió a Lydia Lozano que se hiciera cargo de lo que quedaba de entrevista.