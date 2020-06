6

En algunos puntos de Indonesia, el fenómeno ha pillado a la población musulmana durante sus rezos, pero esto no les ha impedido disfrutarlo En Salat ul-Kusuf (Indonesia) se han instalado pantallas y proyectores en el interior de la mezquita para que los fieles pudieran contemplar el 'anillo de fuego'. Ridho/Sijori Images via ZUMA Wir (Ridho/Sijori Images via ZUMA Wir)