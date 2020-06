"He pensado en tirar la toalla": Bruno Soriano reaparece 1128 días después

El Villarreal y Bruno Soriano están de enhorabuena. El capitán groguet ha vuelto a los terrenos de juego tras 1128 días sin pisar el verde del Estadio de la Cerámica. Las lesiones lo han castigado sobremanera, negándole a hacer lo que más le gusta y apartándolo demasiado tiempo del verde.

Bruno compareció para Movistar Plus después del encuentro, visiblemente emocionado: "Imagínate no... la verdad es que no sé muy bien ni lo que decir, hacía tanto tiempo que no jugaba que... esto es muy importante para mí" decía con una pausa provocada por la emoción de ese momento.

Unas lágrimas que emocionan.

3 años, 1 mes y un día después, ha vuelto Bruno Soriano. #VolverEsGanar pic.twitter.com/hN8u0etrsf — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 22, 2020

El capitán jugó apenas los últimos diez minutos pero ya dejó huella con la intensidad recibiendo una tarjeta amarilla, demostrando las ganas y el carácter del que estamos acostumbrados con Bruno Soriano.

Ha vuelto en un gran momento para el Villarreal en lo deportivo, son uno de los mejores equipos en la reanudación de La Liga española y con este empate frente al Sevilla siguen en plena lucha por la Liga de Campeones, uno de los claros objetivos visto el rendimiento que están demostrando los de Javi Calleja.

Más información

SER Deportivos Barra libre | La Barra Libre analiza la polémica del Real Sociedad - Real Madrid: ¿Se está beneficiando a los blancos? 00:25:52 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | SER Deportivos (22/06/2020) 00:56:59 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | SER Deportivos Castilla-La Mancha (22/06/2020) 00:37:01 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel último tramo: Análisis de la victoria del Real Madrid y la polémica arbitral con Iturralde González (21/06/2020) 00:53:26 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (22/06/2020) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Itu: "Casemiro pudo haber sido expulsado perfectamente" 00:15:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Carrusel último tramo: Segunda parte (21/06/2020) 00:20:57 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Carrusel último tramo: Primera parte (21/06/2020) 00:29:24 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (21/06/2020 - Tramo de 23:00 a 23:59) 00:59:59 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Los goles | Gol de Mikel Merino (Real Sociedad 1 - Real Madrid 2) 00:01:02 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Los goles | Gol de Karim Benzema (Real Sociedad 0 - Real Madrid 2) 00:00:44 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (21/06/2020 - Tramo de 22:00 a 23:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Los goles | Gol de Sergio Ramos (Real Sociedad 0 - Real Madrid 1) 00:01:07 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | "Si me diese igual mi profesión, me estaría riendo como Bale" 00:01:02 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (21/06/2020 - Tramo de 21:00 a 22:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas.