Diego Armando Maradona ha vuelto a convertirse en protagonista por un acontecimiento no futbolístico. El que es una de las grandes leyendas del fútbol mundial y actual director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata se ha hecho viral en las últimas obras por otro 'número' en el que intenta mostrarse divertido pero que muestra una realidad triste, a tenor de lo que dicen los usuarios que han podido verlo a través de las redes sociales.

En la grabación, El Pelusa baila en su casa al ritmo de Las Palmeras. Primero lo hace solo para hacerlo después acompañado en una imagen que no sería del todo extraña si no fuera porque al final se baja el pantalón para dejar ver su trasero.

Una pena este Maradona, no se cuida y no le cuidan. pic.twitter.com/yfzEGU0qh5 — Gustavo Fretes GEF (@poharoysa) June 22, 2020

La reacción en las redes sociales es casi unánime, y deja ver la sensación de pena que Maradona deja en muchos de los que fueron sus seguidores pese a considerar que es uno de los más grandes de la historia del fútbol. "Uno se cuida solo o se funde solo... Una pena. Ya parece un anciano de 80 años", dice uno de los usuarios en los comentarios de uno de los perfiles que ha publicado el vídeo.

"Da pena" es la expresión que más se repite al repasar las palabras de los tuiteros. Sin embargo, hay quien no está de acuerdo: "¡¡A mí la verdad no me da pena!! ¡¡Así termina un ser humano cuando se cree Dios!! Y, la verdad, no sé quien podrá aguantar tanta fama, tanto poder", señalan.

