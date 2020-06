La OMS advierte del mayor aumento diario de casos de coronavirus en todo el mundo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instado a los países a ser "cuidadosos y creativos" en la búsqueda de soluciones que "permitan a las personas mantenerse seguras mientras continúan con sus vidas", y ha recordado que las medidas de protección contra la COVID-19 "solo pueden ser efectivas si cada individuo toma las medidas que funcionan para protegerse a sí mismas y a los demás".

Lamentando un "nuevo y sombrío récord", este domingo se notificaron más de 183.000 nuevos casos de COVID-19 a la OMS, ha advertido de todos los países se enfrentan a un "delicado equilibrio" entre proteger a la población y minimizar el daño social y económico. "No es una elección entre vidas y medios de vida. Los países pueden hacer ambas cosas. Instamos a los países a ser cuidadosos y creativos en la búsqueda de soluciones que permitan a las personas mantenerse seguras mientras continúan con sus vidas", ha afirmado en una rueda de prensa este lunes.

Por este motivo ha instando a todos los países a duplicar las medidas fundamentales de salud pública que funcionan como es encontrar y probar casos sospechosos funciona; aislar y cuidar las obras enfermas; el rastreo y cuarentena de contactos funciona, y proteger a los trabajadores de la salud funciona. Al mismo tiempo, ha añadido, "estas medidas solo pueden ser efectivas si cada individuo toma las medidas que también sabemos que funcionan para protegerse a sí mismas y a los demás"; es el caso de mantener la distancia física; limpiarse las manos y usar la máscarilla cuando sea apropiado.

La cobertura sanitaria universal es una prioridad

La OMS ha realizado recientemente una encuesta para evaluar en los países el impacto de la pandemia en los servicios de salud esenciales. Así, en 82 países que han respondido hasta ahora, más de la mitad han limitado o suspendido al menos una plataforma de prestación de servicios, como servicios ambulatorios o de internación, o atención comunitaria. Casi las tres cuartas partes de los países informaron que los servicios dentales y de rehabilitación han sido interrumpidos parcial o completamente. Alrededor de dos tercios de los países informaron interrupciones en la inmunización de rutina, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades no transmisibles y la planificación familiar y la anticoncepción.

Más de la mitad de los países informaron interrupciones por trastornos de salud mental, atención prenatal, diagnóstico y tratamiento del cáncer y servicios para niños enfermos. "Los países están utilizando una variedad de estrategias para hacer frente a estas interrupciones, que incluyen triaje, telemedicina y redirigir a los pacientes a centros de salud alternativos. Aún así, las consecuencias de estas interrupciones se sentirán durante muchos años por venir", ha explicado el director de la OMS, para quien "el mundo está aprendiendo por las malas que la salud no es un artículo de lujo; es la piedra angular de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad".

Esta situación le ha llevado a recordar que es "esencial" que los países no solo respondan con urgencia a la pandemia, sino que "también inviertan en sistemas de salud fuertes a nivel nacional y en la seguridad sanitaria mundial". El año pasado, los líderes mundiales se reunieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York (EEUU) para adoptar una declaración política histórica sobre la cobertura universal de salud. "Ahora más que nunca, todos los países deben hacer de la cobertura sanitaria universal una prioridad. No se trata de si los países pueden permitirse hacer esto, se trata de si pueden permitirse el lujo de no hacerlo", ha añadido.