El entrenador del Tottenham José Mourinho respondió este lunes en rueda de prensa y con un extenso argumento a la crítica del exfutbolista inglés Paul Merson, quien arremetió contra el portugués por el bajo rendimiento goleador de Harry Kane.

"Tengo que decir que respeto mucho a la gente como él y como lo hago quiero dar una respuesta amable. Voy a intentar ser bueno y decir algo sobre lo que la gente pueda pensar un poco”, comenzó Mourinho.

En esa línea, continuó: "Lo primero es que Harry ha jugado su primer partido en seis meses y que, si lo ves y analizas el juego, puedes compararlo con Martial. ¿Fue acaso un partido con muchas oportunidades para ambos? ¿Reconocéis el trabajo de mis defensores por el partido de Martial? ¿Se lo reconocéis a la defensa del United por el nuestro? Hay que mirar las cosas desde un punto de vista equilibrado”, en referencia al Tottenham - Manchester United del pasado viernes (1-1).

Fue en ese momento cuando sacó una lista al más puro estilo de la crítica arbitral que realizó cuando estaba en el Real Madrid y argumentó: "He entrenado a unos cuantos delanteros que no son nada malos. Tenía un tipo llamado Drogba que jugó para mí cuatro temporadas y marcó 186 goles, eso son 46 por temporada. También tuve un tipo que no era malo, uno que juega en la Juventus ahora, Cristiano Ronaldo. Le tuve durante tres temporadas y marcó 168 goles, es decir, 56 goles por temporada. Lo mismo pasó con Benzema, que no era siempre titular, pero que en tres temporadas conmigo marcó 78 goles, es decir, 26 por curso. También entrené a otro llamado Milito, que en una temporada marcó 30 goles y ganó tres títulos. También tuve a otro, uno que jugó durante una temporada y media porque la otra media tuvo una lesión grave. Un jugador alto llamado Zlatan (Ibrahimovic), que marcó 58 goles conmigo, 29 por año”.

“Así que, querido Paul, te respeto mucho, pero creo que Harry Kane no tiene ningún problema en marcar goles en mis equipos. Especialmente cuando esté en forma, fresco y con ritmo de juego. Ese es mi mensaje para alguien a quien respeto”, concluyó el entrenador.

A Mourinho lo critican porque Harry Kane no convierte goles en su Tottenham. La respuesta es fabulosa, siempre un paso adelante. pic.twitter.com/4f6e35U1KL — Ivo Tolari (@ivoluciano74) June 22, 2020

