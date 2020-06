Leo Messi celebra su cumpleaños el día después de la victoria por la mínima del Barcelona ante el Athletic en un partido en el que celebró el gol de Rakitic "como un juvenil" porque le sacaba "de una angustia terrible", según ha relatado el periodista de 'El País' Ramón Besa en 'SER Deportivos'.

"A Messi le queda mucho, pero depende de lo que le dé el Barcelona. Se ha reinventado muchas veces, pero ya no depende solo de sí mismo. Cuando era más joven era capaz de resolver él solo un partido, pero ahora le cuesta más", admite este gran estudioso del argentino.

"Messi no tiene ningún protector más que el Barcelona, pero el club lo está desprotegiendo más que protegiendo. Ese es el gran drama de Messi a los 33 años. El gran riesgo para el Barcelona es que el jugador, que renueva año a año, se canse del juego del equipo como cualquier espectador", ha añadido.

La ambición de Messi

Para Besa, el argentino todavía tiene pendiente ganar otra Champions más con el Barcelona. Es, a su juicio, su gran objetivo: "Sería capaz de vender su alma al diablo por una Champions más. Los premios individuales, como el Balón de Oro, no son algo que le ocupe. Lo que le obsesiona es no ganar más Champions".

Desde su punto de vista, el periodismo deportivo no debería olvidar que Messi les ha ayudado a recordar la historia de este deporte "porque ha batido todos los récords". También ha recordado la importancia de que el Barcelona sea consciente de que el argentino necesita "de un equipo", como se ha demostrado tantas veces en el caso de la selección argentina. "No me gustaría ver que el club no le acompaña en su envejecer. Sería un drama y algo que ya ocurrió con Cruyff o Kubala", ha subrayado.

