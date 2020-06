El exfutbolista Wesley Sneijder ha escrito su propia autobiografía la cual saldrá a la venta este próximo viernes 26 de junio. No obstante, en Holanda ya han filtrado algunos de los contenidos de dicho libro.

En dicha publicación, Sneijder, el cual estuvo realmente cerca de ganar el Balón de Oro en la temporada 2009/2010, año en el que fue campeón de Europa con el Inter y subcampeón del mundo con Holanda, reconoció su mayor problema durante su etapa en el Real Madrid.

Y no era un problema baladí: era un problema con el alcohol. "Era joven y apreciaba el éxito y la atención. Pero algo debe haber salido mal allí. No había drogas, pero sí alcohol y rock and roll. Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid. Todo lo que comes está cubierto con la capa de amor. Ibas por la calle, gastaba miles de euros y pagaba cosas a la gente. No puedo decir que me privara de nada. Jugué bastante bien, pero dijeron que podría haberlo hecho aún mejor", explicó.

Eso sí, aunque el alcohol comenzó a formar parte de su vida de manera asidua, reconoció que no fue algo que tuviera mucho que ver con su rendimiento... al menos al principio. "No me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en el mi mejor amigo. Físicamente, ni siquiera me di cuenta. Al día siguiente me despertaba como si nada hubiera pasado. Seguí jugando, pero cada vez peor y claramente menos concentrado. Mi actitud no era digna del Real Madrid. Me mentía a mi mismo diciendo que todo iba bien y me aferré a mi inteligencia futbolística. Me hundí físicamente. Corría menos, lo escondí mucho con mi técnica. También pensé que nadie lo notaría".

