Aliona Bolsova: "Empezaron a preguntar a mis amigos si me había vuelto homosexual"

Aliona Bolsova ha utilizado sus redes sociales para denunciar en las últimas horas haber sido víctima de comentarios machistas simplemente por haber cambiado su imagen.

La tenista española de origen moldavo, la cual la temporada pasada alcanzó los octavos de final del prestigioso en Roland Garros, realizó una reflexión muy comentada en los últimos días.

"Hace tiempo que quiero poner en orden ciertas experiencias que me han sucedido durante los últimos años. Me he dado cuenta de que todas las actitudes que tenemos naturalizadas son las que con más ímpetu tenemos que cuestionar. Y que, ahí donde parece que no hay machismo, lo hay. Concretando un poco quiero explicar lo que viví con mi cambio de look. Parece mentira que una acción a primera vista tan banal me haya hecho cuestionarme ciertas cosas. La mayor cuestión fue la feminidad y la masculinidad. ¿Qué mierda es eso?".

"Cuando me corté el pelo corto "como un chico", al mismo tiempo también cambió mi estilo de vestir. Digamos que me cansé de llevar todas las prendas que se supone que son "femeninas" y decidí escoger aquella ropa con la que me sintiera más cómoda sin importar que la comprase en la sección de hombre. Este cambio fue gradual. De todas formas, cuando ya llevaba tiempo con el pelo corto, vistiendo ropa más ancha y que no marcara mis curvas, la gente de mi alrededor empezó a preguntar a mis amigos que si me había vuelto homosexual o bisexual, que si mi mejor amiga era mi novia. Me reía".

"Independientemente de si mis preferencias sexuales hubieran cambiado o no, me di cuenta de cómo enmarcarnos y clasificarnos de ciertas actitudes, formas de vestir y de vivir en etiquetas preestablecidas. Porque en este sistema si tu look es el que tradicionalmente va ligado a la feminidad, entonces eres heterosexual. Pero si decides llevar prendas anchas, cómodas, "masculinas", entonces ya perteneces a otra categoría. Qué manía en clasificar".

"La otra cosa que me pasó fue que recién me volvió a crecer el pelo. Entonces ahora me encuentro con hombres que me dicen "ahora estás más guapa", "te queda mucho mejor". Pero, ¿y a mí qué me importa que esté más guapa? Es que todo, absolutamente todo lo que hacemos las mujeres tiene que estar predestinado a estar más bellas. Así como los hombres se pueden cortar el pelo por comodidad y no les importa si van a estar horribles con el pelo rapado, en las chicas eso resulta inaceptable".

