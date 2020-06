El apasionado discurso de una diputada de ERC contra la teoría de VOX sobre la violencia de género

El alegato de la diputada de Vox Macarena Olona contra la Ley de Violencia de Género de este martes en el Congreso ha generado miles de comentarios en las redes sociales. Su tesis de que "la violencia no tiene género" ha indignado a muchos, pero lo cierto es que la vehemencia mostrada en la tribuna del Congreso también ha encendido a sus seguidores.

⭕ @Macarena_Olona se planta ante la ideología de género: "¡El hombre no mata, mata el asesino!".



🔃 RT si estás de acuerdo que la violencia no tiene género. pic.twitter.com/lttAu4uPXN — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) June 23, 2020

"¿Cómo tienen la poca vergüenza de hacer carroña política del maltrato y de la violencia?", le ha dicho Olona a los diputados socialistas. "¿Pensaban que iban a rrinconarnos y que iban a tenernos silentes? Escuchen con mucha atención. El hombre no viola. Viola un violador. El hombre no mata. Mata un asesino. El hombre no maltrata. Maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla. Humilla un cobarde".

Olona ha acusado al resto de grupos de instaurar el "hembrismo" y ha defendido que en Vox no aceptan "sus tesis ideológicas y totalitarias".

La negació de la violència masclista com a excusa per al feixisme. Ni un pas enrere✊💜 pic.twitter.com/RqRd6lPMg0 — Pilar Vallugera#Donec Perficiam 🎗 (@PilarVallugera) June 24, 2020

Pero la respuesta de la diputada de ERC Pilar Valluger también ha sido muy aplaudida. De hecho, muchos han encontrado en sus palabras la réplica necesaria al discurso de la formación ultraderechista.

"No estaba preparada para escuchar las barbaridades que he escuchado esta tarde en este hemiciclo", ha dicho la política catalana. "Usted no tiene vergüenza y no ha leído ni sociología ni antropología ni tan solo los documentos oficiales internacionales".

"Las 21 mujeres que han muerto a manos de sus parejas, exparejas... ¡Pura casualidad!", ha ironizado Valluger. "Las manadas, las violaciones, las agresiones, los insultos, la humillación pública... Eso, ¡nada! Hechos aislados... Tienen la culpa las mujeres que no se han dado cuenta de todo eso son respuestas a sus acciones".

Valluger ha acabado acusando a las mujeres de Vox de estar "atravesadas miserablemente por su condición de clase" y les ha acusado de haber traído el fascismo al Congreso. "No tengo ninguna duda. Combatiremos sus ideas".