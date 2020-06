Cae la reprobación a Marlaska con loas y críticas al coronel Pérez de los Cobos

La iniciativa del PP de reprobar la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha protagonizado un debate igual de tenso que los anteriores en el Congreso y el Senado desde que el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos fuera destituido por razones de reorganización y pérdida de confianza como jefe de la Comandancia de Madrid.

Sin la presencia del ministro en el Pleno, se ha ausentado tras la sesión de control, PP, Ciudadanos y Vox han tachado la decisión del cese de "traición" y le han acusado de cambiar "la toga por el traje", "cabalgar a lomos del PSOE" o ser "una máquina de cesiones nacionalistas".

Unas acusaciones que ha protagonizado la diputada popular, Ana Beltrán, que ha llegado a decir "la mayor traición de Grande-Marlaska ha sido actuar a sabiendas y considerarse un soldado de Sánchez que debe atacar sin preguntar". Y ha continuado: "No reclamamos únicamente la reprobación y cese de un ministro que faltó a su palabra y dejó a un coronel a los pies de los caballos. La reclamamos porque cabalga a lomos del PSOE y desprecia la separación de poderes".

Para Beltrán, "el historial de un buen juez no pueda ocultar la traición de un ministro" y, en la iniciativa popular, "la gota ha sido el cese de Pérez de los Cobos, cuando se negó a desobedecer a una jueza para agradar a un político". Beltrán le ha reprochado no ser el mismo del caso Faisán, instruido por Marlaska, ahora "el cuento es otro" ha dicho y "el coronel será recordado, el ministro olvidado".

En el turno de Vox, Javier Ortega Smith, ha dicho "dónde está que no le veo, no se esconda, de la cara ante la Policía Nacional, ante la Guardia Civil". Ciudadanos, que también apoyará la reprobación, le ha reprochado no estar a la altura. "Dimita, no tiene otra salida" concluía su portavoz.

Cuestionamiento a Pérez de los Cobos

Desde el Grupo Plural, Joan Baldoví, ha dado la vuelta al debate aludiendo a que habría que reprobar a Marlaska pero "por no haber cesado antes a este coronel que permitió que agentes suyos hicieran un informe que es la risa. Parcial, arbitrario, fraudulento, con datos falsos, manipulando y tergiversando las respuestas de los testigos. Un informe que atenta contra la dignidad de la Guardia Civil ".

El diputado de Compromís ha estado muy duro por el papel Pérez De los Cobos "Un mando que permite que unos subordinados hagan esto, merece una y mil veces ser cesado". Y aseguraba "Cuánto más brama la derecha mas evidente es su impotencia y su aritmética esteril".

El diputado Rafael Mayoral, de Unidas Podemos, ha acusado a Pérez de los Cobos de querer hacer política desde la Comandancia de Madrid como la hizo en la gestión del operativo del 1 de octubre en Cataluña.

Por parte del PSOE, larga lista de reproches por las injerencias durante el Gobierno del PP que llegó a cambiar en dos años a cuatro comisarios de Policía Judicial con Jorge Fernández Díaz como ministro. "Que ustedes hablen de injerencias en las investigaciones policiales cuando lo suyo es injerencia en la mismísima Justicia. ¿Recuerdan las declaraciones de Fernández Díaz? 'La Fiscalía lo afina' 'Controlamos al Supremo por atrás'. Eso es injerencia".

La reprobación, a iniciativa del PP, se vota mañana y no saldrá adelante al no contar con votos suficientes.