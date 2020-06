El exfutbolista inglés Thomas Beattie ha hecho pública su homosexualidad en una entrevista en la ESPN. El canterano del Hull City, que jugó como profesional en EEUU, Canadá y Singapur es el primer futbolista inglés en salir del armario desde 1990, cuando lo hizo Justin Fashanu.

Beattie afirmó en la entrevista: "Nunca pensé en salir del armario mientras jugaba. Literalmente sentí que tenía que sacrificar una de las dos cosas: quién soy o el deporte que siempre he amado (...) Utilicé el fútbol como válvula de escape y, en muchos sentidos, me salvó, hasta que alcancé cierta madurez personal. Es un proceso nuevo que me va a llevar tiempo. Como atleta, nadie te ayuda a hablar de algo así, es por eso que quería compartir mi historia".

Además, escribió en su Instagram: "Es hora de compartir algo muy personal. Es más fácil mantenerse sentado en silencio, pero el verdadero desafío es hablar, y para mí es hora de vivir mi verdad y ojalá afecte el cambio de alguna manera. Soy un hermano, hijo, amigo, y soy gay. Me llevó mucho tiempo aceptar quién soy y espero que sea un poco más fácil para la próxima generación. Gracias a todos los que me han apoyado a través de este proceso y en el camino por venir. Los aprecio. Gracias también a ESPN por la plataforma para hablar abiertamente".

