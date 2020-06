Tras la pandemia de coornavirus algunos deportes ya se han puesto en marcha y otros se preparan para ello, sin embargo el tenis está alejado de ambos escenarios. Toni Nadal, exentrenador y tío de Rafa Nadal, se ha pronunciado sobre las últimas polémicas surgidas al rededor de dicho deporte y qué le parece el plan establecido por la ATP.

Aseguró que el positivo por coronavirus de Djokovic, Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki "Ha sido una pena. Fue una iniciativa buena de hacer un poco de movimiento en el tenis que creo que iba bien pero al final ha habido un problema de coronavirus que no ha sido bueno ni para el tenis ni para Djokovic y los jugadores. En una situación de tanto problema y más si eres un número uno como Djokovic... hubiera sido preferible que hubieran ido todos con un poco más de cuidado en general".

Los cuatro tenistas se contagiaron en un torneo organizado por el serbio, el torneo transfronterizo Adria Tour: "En Serbia las medidas no son tan estrictas como en otros países y ellos han actuado así. Es un error que puede cometer cualquiera, Djokovic ya se ha disculpado del error. Es un retroceso en el proceso de normalización del circuito".

Además, se mostró muy crítico con el calendario establecido por la ATP, puesto que aparecen muchos torneos en fechas muy próxima, por lo que asegura que es un ritmo inasumible para los jugadores de más edad. "Es díficil jugar en un mes US Open, Roma, Madrid y París y es casi inviable (...) Hablé con Rafael y estaba dudando. Me contó lo que habían hecho con el calendario y me parece un poco feo lo que han hecho los de la ATP. Me parece un calendario inasumible para la gente mayor: para Djokovic, para Rafael, para Federer... de jugar cada semana. Un tenista joven puede, pero si piensas Djokovic, Rafael y Federer han ayudado al tenis durante muchos años".